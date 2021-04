WWE: El ‘youtuber’ Logan Paul confirma su aparición en WrestleMania 37

El popular youtuber Logan Paul aparecerá esta noche en WWE SmackDown, donde será parte del estreno en la alfombra roja de Sami Zayn para el tráiler de su documental. Sin embargo, la noticia más grande sobre Logan es que ha confirmado su aparición en WrestleMania 37.

El famoso youtuber estadounidense reveló la noticia el día de ayer en su podcast Impaulsive. Se desconoce qué tipo de papel tendrá Paul en WWE WrestleMania, pero eso podría revelarse esta noche cuando aparezca en SmackDown.

Logan Paul se uniría a Zayn en SmackDown esta noche

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Sami Zayn de WWE ha estado tratando de que alguien escuche sus teorías de conspiración sobre cómo lo está tratando la WWE e intentando mantenerlo alejado de la imagen principal en SmackDown.

En los últimos meses, Zayn ha tenido un equipo de cámara siguiéndolo a todas partes (en el ring y detrás de escena), y siente que tiene una prueba válida de los intentos de la WWE de arruinarlo.

Hizo aún más olas cuando anunció que la estrella de YouTube Logan Paul se uniría a Zayn en su evento de estreno en SmackDown. Y ahora que Logan ha confirmado su participación en WrestleMania 37 los fanáticos están ansiosos por ver qué papel desempeñará.

Cabe señalar que Zayn tendrá un combate contra Kevin Owens durante la noche 2 de WrestleMania, por lo que es probable que veamos a Paul involucrarse de alguna manera. Mientras tanto, aquí está la tarjeta completa para WrestleMania 37.

WrestleMania 37

Noche 1:

Campeón de la WWE Bobby Lashley vs Drew McIntyre

Campeona Femenil de SmackDown Sasha Banks vs Bianca Belair

Bad Bunny vs The Miz

Seith Rollins contra Cesaro

Braun Strowman vs Shane McMahon (Lucha en jaula de acero)

Campeones de Parejas The New Day vs AJ Styles y Omos

Noche 2:

Campeón Intercontinental Big E vs Apollo Crews

Kevin Owens contra Sami Zayn

Campeón Universal Roman Reigns vs Edge

Campeona Femenil de Raw Asuka vs Rhea Ripley

El demonio Bray Wyatt vs Randy Orton

Campeón de Estados Unidos Riddle vs Sheamus

