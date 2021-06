El regreso de Hell in a Cell cae este domingo. La WWE traerá la estructura demoníaca de regreso para el evento final de pago por evento del ThunderDome, con el regreso de las giras en vivo antes del evento Money in the Bank de julio.

Hell in a Cell marca el verdadero comienzo de la transición a la temporada SummerSlam, con los dos campeones de las mejores marcas entrando en Cell para defender su título. El campeón de la WWE, Bobby Lashley, se enfrentará a Drew McIntyre por última vez, con McIntyre bloqueado de cualquier tiro futuro al título de Lashley en caso de que pierda dentro de la celda.

Desde el lado de SmackDown, la estrella de la WWE, Roman Reigns, defenderá su campeonato universal contra Rey Mysterio, quien busca venganza después de que Reigns atacara brutalmente al hijo de Rey, Dominik.

¿Cuando y qué hora inicia WWE: Hell in a Cell?

WWE: Cartelera, días y horarios del evento Hell in a Cell.

Hell in a Cell comienza a las 7 p.m. el domingo 20 de junio y un espectáculo de inicio una hora antes de la cartelera principal a las 6 p.m. La acción se transmitirá en vivo por Peacock tanto para el programa de inicio como para la cartelera principal.

La Verdad Noticias estará contigo todo el camino el domingo con resultados en vivo, aspectos destacados y análisis. Por ahora, echemos un vistazo a cómo creemos que Hell in a Cell se desarrollará este domingo.

¿Cuál es la cartelera de la WWE Hell in a Cell 2021?

La cartelera de Hell in a Cell empieza con Roman Reigns vs. Rey Mysterio por el Campeonato Universal de WWE. Luego será el encuentro Bobby Lashley vs. Drew McIntyre: Hell in a Cell match por el Campeonato de WWE.

Posteriormente, Hell in a Cell da paso a la lucha Rhea Ripley vs. Charlotte Flair por el Campeonato de Mujeres de RAW. Y concluye con Bianca BelAir vs. Bayley por el Campeonato de Mujeres de SmackDown.

Hasta la fecha hay solamente cinco combates confirmados, pero hubo un cambio de último día: la lucha entre Roman Reigns y Rey Misterio se desarrollará hoy, viernes 18. El duelo programado en primera instancia para el fin de semana fue reprogramado para el episodio de esta noche de SmackDown.

Otro de los combates estelares de la jornada será el de Bobby Lashley, quien cumplió 100 días como campeón de la WWE recientemente, ante el luchador Drew McIntyre, por el título Mundial de la WWE. Esta es quizá la última oportunidad que tenga el escocés de optar por el cinturón. En WrestleMania 37 el ganador fue “All Mighty”.

