WNBA: Storm y Liberty honran a Breonna Taylor en partido inaugural

Las representantes de Seattle Storm y New York Liberty honraron la memoria de Breonna con algunas palabras durante el juego inaugural de la WNBA este sábado. Sin embargo, antes del himno nacional los dos equipos abandonaron la cancha en forma de protesta por el asesinato de Breonna Taylor. Entérate de todos los detalles aquí.

Taylor es una de varias personas de color cuyas muertes a manos de la policía han provocado protestas y conversaciones sobre derechos civiles y justicia social este año. Breonna Taylor fue asesinada a tiros por la policía en su apartamento de Louisville, Kentucky, en marzo, cuando entraron agentes vestidos de civil mientras ejecutaban una orden de allanamiento.

Los oficiales involucrados no han sido acusados de su muerte. Justo antes del partido televisado del sábado en ESPN, Layshia Clarendon de Nueva York y Breanna Stewart de Seattle, ambas integrantes del nuevo Consejo de Justicia Social de la WNBA, hablaron sobre la campaña "Diga su nombre" y pidieron un momento de "reconocimiento" durante 26 segundos.

Taylor tenía 26 años cuando la mataron. "Pensamos que era muy apropiado hacer un momento de reconocimiento, no un momento de silencio", dijo Clarendon. "Porque no estamos en silencio de ninguna manera". Clarendon dijo que las jugadoras de la WNBA tenían la sensación de que arrodillarse durante el himno se había vuelto "performativo" en algunos casos.

Ella dijo que cree que las jugadoras pueden optar por arrodillarse a medida que avanza la temporada, pero querían una declaración más fuerte sobre el himno para el primer fin de semana, por lo que abandonaron la cancha. "Arrodillarse es no tener ganas de protestar", dijo Clarendon. "No quiero escuchar el himno, no quiero destacar. No quiero estar cerca, porque es ridículo que la justicia y la libertad no se ofrezcan a todos por igual".

Los equipos de la WNBA llevan el nombre de Taylor en sus camisetas esta temporada, una idea que se originó con el jugador de Los Vegas Aces, Angel McCoughtry. Los jugadores del sábado también vestían camisetas de calentamiento que decían "Black Lives Matter" en la parte delantera y "Say Her Name" en la parte posterior.

La liga comenzó su temporada regular de 22 juegos, con playoffs estándar a seguir, el sábado. Los equipos y entrenadores se quedan y practican en IMG Academy, y los juegos se llevan a cabo en Feld Entertainment Center, a un corto trayecto en autobús. La justicia social es una parte importante de la temporada para los jugadores de la WNBA.

WNBA exige justicia por el caso Breonna Taylor

Las palabras "Black Lives Matter" están en las canchas de Feld. El miércoles, el Consejo de Justicia Social realizó una llamada de Zoom con la madre de Taylor, Tamika Palmer, quien compartió recuerdos de Taylor con las jugadoras. También estuvieron en la llamada la abogada y política de Georgia Stacey Abrams y la profesora Kimberle Crenshaw, quienes comenzaron la campaña "Diga su nombre".

Clarendon dijo que era importante que las jugadoras hablaran con la madre de Breonna Taylor. "Para asegurarnos de que vamos en la dirección correcta", dijo Clarendon. "Todo lo que hemos hecho como activistas y organizadores es querer asegurarnos de que estamos honrando. No solo estamos portando su nombre en una camisa y diciendo: 'Aquí vamos'. Lo estamos haciendo junto a su madre".

Seattle Storm y New York Liberty dejaron la sala antes del himno nacional

También como parte de su mensaje más amplio esta temporada, las jugadoras de la WNBA defienden los derechos de voto. Miembros de los sindicatos de la NBA y la WNBA se reunirán el domingo a través de una llamada de Zoom con la ex primera dama Michelle Obama para discutir la votación.

Los jugadores de la WNBA se han manifestado durante el himno nacional en los últimos años. Las integrantes de Indiana Fever se arrodillaron durante los playoffs de 2016 para protestar por la muerte de Philando Castile y Alton Sterling y para apoyar al mariscal de campo Colin Kaepernick, quien se arrodilló durante el himno antes de los juegos de la NFL.

Los Angeles Sparks abandonaron la cancha durante los playoffs de 2017 en apoyo del movimiento Black Lives Matter. En el segundo juego de la temporada de la WNBA de la temporada el sábado, entre Sparks y Phoenix Mercury, los jugadores también abandonaron la cancha justo antes del himno nacional.

Stewart, la estrella de Storm que regresó a la acción de la WNBA después de perderse la temporada pasada con un Aquiles desgarrado, solo habló sobre las iniciativas de justicia social después del partido y no sobre el baloncesto. "Necesitamos ser mejor en este mundo. Y eso comienza con hacer justicia para Breanna Taylor y su familia", comentó la jugadora.