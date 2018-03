Vucetich es llamado por directiva de Rayados para volver al banquillo.

Luego de haber perdido la final ante el conjunto de los Tigres, "El Turco" Mohamed parece tener los días contados en el mando del conjunto norteño.

Se dice que la directiva ya se encuentra negociando con el llamado "Rey Midas" Víctor Manuel Vucetich, para que vuelva en su segunda etapa al frente de la institución albiazul.

Luego de perder el clásico más importante el pasado domingo, los altos mandos de Rayados no han querido dejar pasar el tiempo y se dice que desde el lunes han contactado al estratega multicampeón con el equipo para sondear y proponer una posible vuelta.

"Vuce recibió una llamada de la directiva de Rayados el lunes a primera hora. Los escuchó, intercambiaron puntos de vista y hasta tocaron algo del sueldo que pretendería ganar de darse su retorno. Le dijeron que es muy probable que Mohamed no siga y que mucho tiene que ver la Final de Copa del día 21. A grandes rasgos le preguntaron si estaría disponible para regresar y ahí quedó, no hubo un sí ni un no", reveló la fuente al canal Multimedios.