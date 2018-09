Volador Jr. quiere sacar la casta para ganar en el 85 Aniversario del CMLL.

El ágil gladiador reconoce que es un compromiso complicado y que no tiene un aliado con quien se entienda de buena manera, a pesar de eso considera que tiene que dejar todo en el ring para sacar la victoria en el 85 Aniversario del CMLL.

“Yo sé que no somos favoritos, pero creo que me están sacando la casta, tengo que demostrar a esta gente porque he ganado un lugar, porque he pisado esta arena, porque me he llevado Campeonatos y Torneo… No soy el favorito, pero voy a demostrar como se termina una lucha, se va a terminar en medio del ring y sin faul, ni payasadas que él hace (Rush)”, comentó en entrevista.

Volador Jr. desconoce la idea con la que llegue Matt Taven de Ring of Honor (ROH).

“No sé qué ideas traiga, a lo mejor a él no importa su cabellera, a lo mejor no le importa este evento. Pero a mí sí me importa. Tengo que trabajar un poco con él, nunca hemos trabajado juntos, pero no debemos ser sorprendentes, debemos ser contundentes".

De igual manera el propio Volador Jr. aceptó lo complicado que es enfrentar a rivales de la calidad de Rush y Cavernario.

“Son dos elementos que estaba buscando (enfrentar en lucha de apuesta), pero uno por uno. Creo que no es justo para mi carrera que se me amontonen dos piques de este tamaño. Bárbaro Cavernario ha picado piedra aquí y lo ha hecho bien; Rush no se diga, con su propio estilo”.

Volador Jr. sabe lo complicado que es mantener la cabellera y no está dispuesto a perderla como hace cinco años que perdió la máscara.

“Voy valorando la cabellera, que no es nada fácil dejartelo crecer. Esa noche si llega a caer tengo que darle una pausa en todas las rivalidades que he propuesto y seguir trabajando… Que no pase lo mismo lo mismo que pasó con la máscara, no quiero caer en ese tropiezo otra vez”.