Viral: Dr. Simi revive la carrera de Giovani dos Santos con un Tiktok

La combinación de futbolistas y redes sociales siempre han dado mucho de qué hablar, pero si a esto le sumas a Dr. Simi la insignia de México en todo los conciertos, puede que el resultado sea aún mejor. En esta ocasión, la botarga de las farmacias similares hizo un icónico video con Giovanni dos Santos.

Después de su paso por el club América, en el 2021, Giovanni dos Santos ha desaparecido de los reflectores, pues ya no ha tenido más actividad futbolística desde entonces. Sin embargo, el ex jugador americanista volvió a aparecer por dos razones, la primera es que puede irse al futbol de Guatemala; la segunda, por su aparición con el Dr. Simi.

En esta ocasión, el Dr. Simi y Gio hicieron el trend de “excuse me, bruh”, esta frase apareció en la película de Zoolander, que, aunque es una filme que salió en el 2001, recientemente alcanzó una gran fama. En el TikTok se puede ver como la botarga y el ex seleccionado nacional se tropiezan entre sí y aunque el futbolista pide disculpas, Simi no las acepta.

TikTok de Dr. Simi y dos Santos

Comentarios del TikTok de Giovani dos Santos y Dr. Simi

El video que publicó la cuenta oficial de las farmacias Simi rápidamente se viralizó, pues el anunció de dos Santos sobre que jugaría en un equipo de Guatemala, provocó revuelo en el mundo deportivo. Debido a ellos, varias personas comenzaron a hacer comentarios como “reviviendo carreras mítico simi” y “El ídolo de multitudes… hablo de Dr. Simi”.

¿Cuál es la edad de Giovani dos Santos?

Giovani dos Santos nació el 11 de mayo de 1989, por lo que, actualmente, tiene 33 años. El jugador de México logró hacer grandes proezas, como jugar para el Barcelona, sin embargo, no mantuvo el nivel suficiente como para permanecer en el cuadro culé. A partir de ese momento, el descenso de dos Santos fue notorio.

