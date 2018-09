"Violencia en el futbol mexicano demuestra que hace falta crecer", Cubo Torres

Es una realidad que lo que se vivió previo al inicio del Clásico Regio 117 terminó afectando a todos los equipos del futbol mexicano e impactó a nivel mundial. Para el jugador de los Xolos, Erick el 'Cubo' Torres, la Liga MX tiene que eliminar estos comportamientos si es que quiere ser una de las mejores del mundo, pues la violencia sólo los echa para atrás.

"Es un tema muy delicado, es muy triste y lamentable que pasen estas cosas. Queremos ser una liga competitiva a nivel mundial, pero con este tipo de cosas nos exhiben o nos demuestran que tenemos que seguir creciendo más, fuera de la cancha como afición como gente, estoy dentro, pero soy un aficionado más. Esa imagen para los niños para la gente que pase en el futbol mexicano lo ensucia mucho y esperemos que no se repita".

Eliminación de la Copa MX quedó atrás

Por otro lado, el delantero afirmó que la eliminación de la Copa MX ya la hicieron a un lado y el cuadro se enfoca en la visita que harán a Rayados, encuentro que disputarán de manera positiva para seguirle dando vida a la racha de victorias que hasta ahora conservan.

"Estamos mentalizados en el equipo de Monterrey en el fin de semana, ya dejamos atrás lo que pasó en la Copa en la eliminación y ahorita nuestro único objetivo es ir a seguir teniendo un buen cierre de torneo una segunda parte del torneo positiva. Tenemos una racha de buenos partidos ganados y esperemos que podamos tener un buen resultado el fin de semana".

Para cerrar, Torres aseguró sentirse seguro con sus compañeros y estarán en busca de marcar diferencia, tal cual lo hicieron en el partido frente a Tuzos.

"Me siento muy bien con mucha confianza, ya pude marcar el partido pasado de Liga, me siento contento, me siento muy arropado por mis compañeros por el Cuerpo Técnico. Si me toca jugar me siento con la disposición estoy bien físicamente estoy recuperado", finalizó.