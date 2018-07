"Vine porque me apasionó Cruz Azul y quiero el título", Marcone

Sólo lleva un mes formando parte de Cruz Azul, el refuerzo argentino Iván Marcone tiene fe de poder lograr el título de Liga para la institución y afirmó que ya tenía conocimiento de la historia del equipo.

“Siempre me gustó el futbol, me apasionó el futbol mexicano y sé que Cruz Azul es una gran institución, tengo ese sueño y la afición tiene una ilusión muy grande que es volver a lograr un campeonato, así que no queda más que seguir entrenándonos al cien por ciento para volver a buscar el torneo y volver a brillar con la institución”, declaró.

Marcone quiere dejar huella y Alvarado ser un referente

Cabe mencionar que ya tiene en mente el debut de la Máquina contra Puebla en el Estadio Azteca donde la selección Argentina logró su último campeonato del mundo en 1986.

“La verdad que me genera una felicidad muy grande en el estadio donde los argentinos dejamos una huella y felices por parte de nuestra selección, esperemos que como argentino me vaya muy bien”.

Al final, manifestó que no tiene preocupación de la competencia de un cuadro como el de la Máquina siempre y cuando sea sana.

“Hay jugadores de jerarquía y creo que estamos tratando de armar una plantilla ganadora, que esté convencida de pelear por el campeonato, que dentro del campo tiene ganas de sumar bienvenido sea, la competencia es buena siempre y cuando sea sana”, indicó en conferencia en el Centro de Alto Rendimiento donde entrena Cruz Azul.