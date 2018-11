Viggo Mortensen protagoniza escándalo racial

El reconocido actor, Viggo Mortensen, recientemente ocupo los titulares ya que se estrenara como director con la nueva cinta ‘Green Book’, sin embargo el también actor fue protagonista de un escándalo mientras hacia la presentación de su filme.

Viggo Mortensen se encontraba presentando su nueva película ‘Green Book’, la cual trata de las relaciones interraciales y de la amistad que de ellas puede surgir, cuando se desato el escándalo, ya que Mortensen hizo un comentario haciendo referencia racial…

De pronto el director tuvo una infortunada intervención mientras mencionaba dicha palabra, fue una mujer desde el público quien le gritó: “¡No digas eso!”

Pero Mortensen creyó que no ofendería a nadie al pronunciarla, sin embargo este se equivocó, pues de acuerdo al sitio “Hollywood Reporter”, quienes se hicieron presentes en el teatro para escuchar el panel de debate, sólo hablaban sobre el uso de esa palabra por parte del actor.

El director Dick Schulz, quien estaba presente en la velada, comento al respecto…

Luego del revuelo provocado, Mortensen decidió pedir perdón y explicar por qué la había usado, aunque prometió nunca más decirla. El artista escribió un comunicado.

“Al señalar que muchas personas usaron casualmente la palabra N- en el momento en que se desarrolla la historia de la película, en 1962, utilicé la palabra completa. Aunque mi intención era hablar fuertemente contra el racismo, no tengo derecho ni siquiera a imaginar el dolor causado por escuchar esa palabra en cualquier contexto, especialmente viniendo de un hombre blanco. No uso la palabra en privado o en público. Lamento mucho haber usado la palabra completa anoche y no la volveré a pronunciar”, fue la explicación y la disculpa que el hoy director externo.