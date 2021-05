Videos del Canelo Álvarez en Youtube: sus mejores y peores momentos en el ring

Saul Canelo Álvarez se ha posicionado como uno de los mejores boxeadores de la historia, actualmente se encuentra entre los 10 mejores del mundo y se ha coronado campeón en cinco diferentes categorías de peso, por eso en La Verdad Noticias te traemos los mejores videos del Canelo Álvarez en Youtube, donde podrás observar sus mejores aciertos, así como sus peores momentos.

Es importante destacar que hasta el momento el Canelo tiene 59 peleas, de las cuales ha ganado 56 (38 de ellas por nocaut y 18 por decisión) así mismo ha tenido dos empates y en toda su carrera profesional solo ha tenido una derrota. El único boxeador que ha sido capaz de vencer al Canelo Álvarez es Floyd Mayweatherm cuándo el Canelo apenas tenía 23 años de edad.

El Canelo se encuentra entre los 10 mejores boxeadores a nivel mundial

Ahora que conocemos un poco más sobre este destacado boxeador, veamos algunos videos del Canelo Álvarez en Youtube que nos muestran sus mejores y peores momentos en el ring.

Videos del Canelo Álvarez en Youtube: sus mejores éxitos

Estos videos del Canelo Álvarez en Youtube nos muestran sus mejores momentos, sus peleas más icónicas y sus mejores nocauts que dejan ver sus récords en el boxeo.

Desde los 15 años Saúl Canelo Álvarez pasó de ser un joven prodigio a una de las figuras más icónicas del boxeo, uno de sus mejores momentos se dio el primero de mayo del 2010, cuando se enfrentó a Miguel Cotto. En el primer round Canelo de 19 años de edad, se ve bastante abrumado, la pelea parece definirse desde ese primer asalto, pero la campana suena, cada boxeador se va a su esquina y Canelo sabe que lo ha hecho mal, por lo que solo le queda seguir, enmendar su error y pelear lo mejor que puede.

Tras el susto inicial el Canelo se repone y tumba a su rival en el segundo round. A media pelea el Canelo Álvarez luce bien, pero no se puede decir lo mismo de su rival. Cotto ya se ve cansado en el noveno asalto, lo que es aprovechado por el Canelo, pero su rival no responde así que el referí no tiene más opción que detener la pelea.

Otro de los mejores momentos del boxeador se dio el 18 de septiembre del 2010 tal como se observa en los videos del Canelo Álvarez en Youtube. En aquella ocasión se enfrentó al ex campeón welter Carlos Baldomir. Entre los rivales había 19 años de diferencia, pero Álvarez logró imponerse desde temprano. La velocidad del Canelo es evidente, pero su rival que lleva 16 años sin ser noqueado no se perturba, hasta que llega el asalto 6, el Canelo ve su momento y finalmente logra noquear a su rival.

El peor momento de Saul Canelo Álvarez

La carrera de Saúl Álvarez no ha sido del todo fácil, él se ha enfrentado a momentos complicados por eso en estos videos del Canelo Álvarez en Youtube te presentamos uno de sus peores momentos.

Curiosamente en una de sus mejores peleas el Canelo también experimentó uno de los peores momentos de su carrera cuando se enfrentó en el 2010 contra Miguel Cotto. Saul Canelo Álvarez era una estrella en ascenso pero se enfrentó a un gran obstáculo que marcaría su vida, pues sin duda aprendió a enfocarse y seguir adelante.

Aquella noche el puertorriqueño logró desconectar por unos segundos al Canelo Álvarez con un potente golpe de izquierda. Canelo estuvo a punto de caer, se vio obligado a retroceder y se encontraba acorralado entre las cuerdas mientras su oponente continuaba lanzando golpes. Parecía que la pelea sería definida por ese momento, pero en el segundo round el Canelo logró enfocarse, los asaltos continuaron y finalmente Álvarez gano luego que la pelea fuera detenida.

Los mejores nocauts del Canelo Álvarez

Como hemos informado el Canelo tiene en su haber 56 peleas ganadas y al menos 38 de ellas han sido por nocauts, por eso a continuación te presentamos los videos del Canelo Álvarez en Youtube y sus mejores nocauts. Estos son los mejores 10 nocauts del Canelo.

Canelo vs Raúl Pinzón el 5 diciembre 2008 Canelo vs Antonio Fitch el 17 enero 2009 Canelo vs Euri González el 21 febrero 2009 Canelo vs Marat Khuzeev el 8 agosto 2009 Canelo vs Brian Camechis el 6 marzo 2010 Canelo vs Josesito López el 15 septiembre 2012 Canelo vs José Miguel Cotto el 1 mayo 2010 Canelo vs Luciano Cuello el 10 julio 2010 Canelo vs James Kirkland el 9 mayo 2015 Canelo vs Sergey Kovalev el 2 noviembre 2019

Videos del Canelo Álvarez en Youtube: sus entrenamientos

El Canelo ha acumulado grandes éxitos y campeonatos, pero lo cierto es que nada se trata de suerte o solamente habilidad, sino de disciplina y horas de entrenamiento tal como se puede observar en los videos del Canelo Álvarez en Youtube.

El boxeador pasa gran parte de su vida entrenando y lo hace a través de varios métodos, no se queda solamente en el ring sino que también sale a correr al aire libre e incluso practicar sus golpes debajo del agua.

En una entrevista el Canelo reveló que todas las mañanas se levanta a las seis y sale a correr durante 30 minutos, posteriormente desayuna y toma un pequeño descanso, solo para dirigirse al gimnasio a seguir entrenando, ahí se encarga de hacer un rutina ya establecida que va desde la elevación de piernas para trabajar los abdominales inferiores hasta ejercicios para trabajar el cuello y el torso, así mismo el Canelo se dedica a hacer sparring.

Estos fueron algunos de los videos del Canelo Álvarez en Youtube donde pudimos observar sus mejores peleas, su peor momento, así como sus mejores nocauts y sus rutinas de ejercicio.

