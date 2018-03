Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- La noticia sigue dando la vuelta al mundo con un video muestra a Radamel Falcao convencer a peruanos de un empate. Los partidos de la última fecha de las eliminatorias sudamericanas fueron al mismo tiempo. Esto con la finalidad de poder evitar especulaciones sobre posibles robos, etc pero no funcionó. Aun cuando cada gol y movimiento que tenía la tabla lo sabían en todos los estadios hay algo que causa controversia desde ayer y todo este día. Colombia ha logrado clasificar al Mundial de Rusia 2018 y Perú aseguró un lugar en el repechaje. Pero para este resultado que terminó en 1-1 se pudo ver un 'arreglo' de no patear el balón en contra de ninguno de los equipos.

Pues un video muestra a Radamel Falcao convencer a peruanos de un empate que beneficia a todos. Esto recuerda cuando Uruguay y Argentina decidieron no hacer nada en los últimos minutos de su encuentro en Montevideo unas fechas antes. Y es que en los último minutos en Lima, fue evidente el toque de balón dedentro de su área, sin salir a arriesgar nada. Mientras que Colombia aguardaba tranquilamente y sin moverse en su campo, hasta el pitazo final. Esto se sumó al hecho de que las cámaras captara a Radamel Falcao hablando con algunos jugadores peruanos. El propio Renato Tapia, volante de Perú, que dijera que Radamel Falcao les dijo que con el empate y los resultados de los otros partidos ambas selecciones estaban "adentro" de Rusia. Sin embargo descartaron haber hecho algún pacto ante el comentario de 'El Tigre' Falcao. Por su parte Radamel Falcao negó haber hecho algún pacto para un empate con la selección de Perú.