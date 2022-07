Video demostraría que George Russell causó el choque con Checo Pérez

El Gran Premio de Austria fue un dolor de cabeza para Checo Pérez, quien tuvo que abandonar la carrera tras el incidente con George Russell en las primeras vueltas del circuito. Aunque la FIA sancionó al de Mercedes por el choque, el propio piloto dijo que no fue toda su culpa.

Sin embargo, en un video difundido en redes sociales, se puede ver el momento del choque desde la perspectiva del auto de Esteban Ocon, en el que se aprecia que Russell le quita el espacio a Checo y lo golpea en la llanta trasera que lo mandó hasta el último lugar.

Al término de la carrera, Russell aceptó parte de la responsabilidad por el choque con el de Red Bull Racing, pero también mencionó que Checo no le dio el espacio necesario durante la curva, lo que ocasionó el contacto.

Checo Pérez no terminó la carrera

A pesar del altercado, el mexicano Checo Pérez pudo regresar a la carrera, pero minutos más tarde abonó el circuito porque el RB18 no funcionaba de la mejor manera. Este hecho provocó la reacción de los directivos de la escudería austriaca.

El asesor principal de Red Bull, Helmut Marko, responsabilizó al mexicano por el incidente con el piloto de Mercedes, y reveló que antes de la carrera les advirtieron a sus pilotos que no intentaran rebasar en la curva 4.

Marko recordó el incidente que vivió en 2020 el expiloto de Red Bull, Alex Albon, quien en esa misma zona sufrió un toque con Lewis Hamilton, lo que provocó que el inglés terminara en la grava y con ello perder sus esperanzas de triunfo.

Helmut Marko contra Checo Pérez

"Dijimos antes del comienzo: 'No en el exterior de esa curva, eso no es posible'. Ya hemos tenido experiencia con Albon aquí", mencionó el ex piloto a Sky sobre el incidente que tuvo Checo Pérez en el GP de Austria.

Ante lo vivido por Checo Pérez, y el segundo lugar de Max Verstapapen, Helmut fue claro al mencionar que la jornada del día fue "amarga". Helmut Marko mencionó que lo vivido por Pérez, "Desafortunadamente, eso fue innecesario".

