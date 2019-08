Video: Técnico del Olympique furioso con Benedetto por su desobediencia

André Villas-Boas

El delantero argentino del Olympique de Marsella Darío Benedetto, no ha tenido un buen debut en el fútbol de Francia luego de fallar un penal en contra del Nantes, el cual no tuvo que haber cobrado y por lo que el técnico André Villas-Boas sentenció que no tolerará la desobediencia del atacante a sus indicaciones.

Terminó por mandar el disparo por arriba de la portería

El estratega declaró que el encargado de haber cobrado el penalti era Dimitri Payet, sin embargo, Benedetto aferrado a marcar su primer gol dentro de la Ligue 1 tomó el balón y terminó por mandar el disparo por arriba de la portería y dejar el marcador final 0-0. Anotación que pudo darle la victoria al Olympique que ya suma dos partidos sin conocer la victoria.

"Esta es la primera y la última vez que ésto sucede. Estoy enojado. Es un jugador que hace tiempo no cobra un penal, es inaceptable. Normalmente Dario los tira bien, pero hoy no", aseguró muy molesto por la falla el técnico portugués.

Por su parte, Payet explicó el motivo por el cuál decidió ceder el cobro al "Pipa", a pesar de que las indicaciones del estratega fueron muy claras.

"Yo era el designado para cobrar el penalti, pero quería que anotara para que se sintiera cómodo de manera rápida. Desafortunadamente lo falló. Es un hecho importante del partido, pero el gesto es positivo, detalló.

Dimitri Payet

