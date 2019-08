(Video) “Piojo” Herrera revela que Menéz no tiene amor por los colores del América

A pesar de las múltiples bajas que enfrentan las Águilas del América, el director técnico Miguel Herrera, aseguró en conferencia de prensa que seguirá sin utilizar al delantero francés Jeremy Menéz, pues detalló que no está entrenando a la par de sus compañeros y no cuenta con la actitud de luchar día a día para ganarse un lugar en el 11 titular.

“No queremos jugadores de un día, de un partido, queremos gente que esté ahí diario, que se gane el día a día… Podrá ser Pelé, Maradona o Messi, pero si no quiere, no lo voy a usar”, sostuvo el estratega de las Águilas en conferencia de prensa.

(Video) “Piojo” Herrera revela que Menéz no tiene amor por los colores del América

El ‘Piojo’ Herrera dejó en claro que esta situación no tiene nada que ver con un tema personal con el jugador Galo, incluso refirió que se llevan bien, pero simplemente el hecho de no contemplarlo responde específicamente a un tema de cancha.

“No tengo nada contra él y si sigue aquí lo seguiré jodiendo para que se ponga a tono. No pasa porque haya un pleito. Tengo muy buena relación, pero si él no quiere tener la actitud que yo necesito, no lo voy a usar”, insistió el estratega mexicano.

El ex jugador del PSG y de la Roma, solamente ha tenido 20 minutos de actividad en el torneo



Quizá te pueda interesar El “Piojo” Herrera no simpatiza con las miniconcentraciones del “Tata” Martino

Cabe recordar que Ménez, ha pasado la mayor parte de su estancia en el fútbol mexicano fuera de la cancha que dentro de ella, desde aquel Clausura 2018 en el que llegó al “Nido”, torneo en el que disputó 10 partidos de fase regular y cuatro de Liguilla. Sin embargo, la actuación del francés en la Liga Mx ha sido pobre.

El ex jugador del PSG y de la Roma, solamente ha tenido 20 minutos de actividad en el torneo de Apertura 2019 en la fecha 1 ante los Rayados del Monterrey, encuentro en el que las Águilas vencieron en el Estadio Azteca a los de La Pandilla 4-2.

Dale CLICK a la estrella de Google News y síguenos