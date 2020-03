Video: Medallista en Panamericanos 2019 es DENUNCIADO por amenazas de muerte.

El atleta mexicano Fernando Martínez, quien logró conquistar la medalla de Oro en los 5 mil metros en los Juegos Panamericanos de Liga 2019, quien además también fuera el abanderado por la delegación azteca en la ceremonia de clausura de dicho evento, fue acusado de violencia de género y además de amenazar de muerte a su ex pareja, quien mediante su cuenta de Instagram en un video cuenta la situación que vivió.

"Tuvieron que pasar más de dos meses para que tuviera el valor de alzar la voz, después del movimiento del pasado 8 de marzo encontré la fuerza y el apoyo que me hacía falta para armarme de valor y hacer pública mi historia. Hoy comparto una de las experiencias más fuertes que he pasado en mi vida con la intención de concientizar de que es real, no es invento y que a todas nos puede pasar", escribió a través de su cuenta de Instagram la ex pareja Edna Quintanilla sobre la violencia de género sufrida.

Ex pareja de medallista en Lima 2019 lo denuncia por violencia

Fernando Martínez de igual manera forma parte del Ejército Mexicano con el cargo de Sargento Segundo de la Secretaría de Educación Física y Deporte, a lo largo de tres años y medio de relación golpeó en repetidas ocasiones y además de que la llegó a amenazar de muerte de manera constante a lo largo de su noviazgo.

Además en el video que dura más de seis minutos, se puede ver a la joven Edna Quintanilla, ex pareja de Fernando Martínez, medallista en los Panamericanos 2019, narrar la manera en la que fue golpeada por el atleta.

"En otra ocasión me golpeó con el puño cerrado y me dejó marcas en la cara y cuello. Hubo otro episodio en el que me hizo una llave en el que casi me hace perder el conocimiento. Esa vez me dio un último jalón de cabello y se fue", señaló.