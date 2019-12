Vídeo: Juanmi Callejón es sujetado por un pequeño fan para que no deje el equipo

Luego que Juanmi Callejón jugador del Bolivar de Bolivia se despidiera del club por motivos personales, luego de casi seis años con la institución deportiva, un niño fanático del deportista lo siguió al vestidor y se le arrodillo sujetándolo para que no se fuera del equipo.

En un vídeo que se ha dado a conocer por diversos medios de comunicación un pequeño fan del Bolivar de Bolivia le pide a Juanmi Callejón (hermano gemelo de José María Callejón jugador del Napoli) que no deje el equipo, esto luego de seguir al jugador a los vestidores y abrazarlo de las piernas poniéndose de rodillas para que el jugador continúe en el equipo situación que hizo que Juanmi abrazara al pequeño para luego reglarse la playera con la cual había logrado su último encuentro.

El vídeo se puede escuchar que el pequeño le pide que no se vaya lo que provocó que l jugador rompiera en llanto junto con el pequeño que se quedó con la camiseta del jugador del Bolivar.

Juanmi Callejón agradeció a los fans en un comunicado

Fue a través de un comunicado que el jugador del Bolivar, Juanmi Callejón agradeció a los fans por los casi seis años dentro del equipo y la situación por la cual dejaba el club.

“Durante los casi seis años vividos en la academia, he pasado momentos inolvidables, maravillosos recuerdos que quedarán imborrables en mi corazón. He compartido con entrenadores, compañeros, gente ligada al club y sobre todo, una hinchada excepcional que siempre me alentó en todo momento pero toda etapa llega a su fin”, fue lo que escribió el jugador en su comunicado.

El jugador expresó que en un futuro no muy lejano luego de los problemas políticos que se viven en Bolivia podría regresar en un futuro no muy lejano al equipo.

Juanmi Callejón jugador del Bolivar de Bolivia se despidió del club

"Por motivos familiares, estoy obligado a tomar esta decisión. Toda etapa llega a su fin. Esto no es un adiós definitivo, tal vez en un tiempo más adelante nos volvamos a cruzar", agregó.

