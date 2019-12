Vídeo: Ex portero del Veracruz Pedro Gallese lo cachan en haciendo el delicioso y le cuesta el matrimonio

El exportero de los Tiburones Rojos del Veracruz, Pedro Gallese, fue captado infraganti por es ex esposa, quien lo siguió hasta un hotel donde esperó que saliera para grabar con quien se encontraba haciendo el delicios al interior del “5 letras”.

La sorpresa fue mayor para la mujer cuando se dio cuenta que salía junto con la hija del alcalde de La Perla para abordar su camioneta, momento que aprovechó para grabar a la pareja que trataron de pasar infraganti cuando vieron las luces de la cámara que los grababa.

Pedro Gallese le pide perdón a us esposa

En la grabación se aprecia al ex portero del Veracruz abandonar el lugar y subir a su camioneta con la joven, aunque no contaba con que todo quedaría captado, por lo que emprendió la huida rápidamente sin dar respuesta de lo que pasaba.

Por lo pronto la ex esposa de Pedro Gallese, subió en sus redes sociales que ya había dado por terminada la relación con el futbolista por la infidelidad de este.

Pedro Gallese lo cacharon en la movida

"Hago saber que el día de hoy pongo fin a mi relación matrimonial con el señor Pedro Gallese, espero su comprensión y respeto hacia mi persona y mis hijos, ya que la figura pública es él y es el único que puede responder", publicó.

Por su parte el 1 de la Selección de Perú también expresó su sentir en redes sociales, alegando que fue "la peor semana de su vida".

"Esta semana ha sido la peor de mi vida. Sería muy mediocre si intento justificar esta situación diciendo que errar es humano. No tengo excusas y solo me queda trabajar mucho para recuperar la confianza que he dañado", explicó.

Pedro Gallese llegó al Veracruz el 19 de junio de 2016, Gallese se convierte en nuevo jugador de los Tiburones Rojos de Veracruz tras una destacada actuación en la Copa América Centenario con la selección peruana. Su llegada es de polémica dado que aparentemente existía un contrato con Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en donde tenía que reportarse en enero del 2017.