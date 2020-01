Vídeo: Diego Costa se pelea con el masajista y lo noquea ¡Increíble!

En un vídeo que circula a través de las redes sociales se puede observar que Diego Costa se pelea con el masajista del equipo Chelsea noqueando y dejándolo tirado en el piso.

En la grabación ambos personajes tanto el masajista del equipo Chelsea y el jugador que actualmente milita en el Atlético de Madrid de la Primera División de España, Diego Costa ambos se ponen guantes de box y se comienzan a pelear en lo que parece el área de comedor de los jugadores.

John Terry publicó un video de Diego Costa boxeando ante el masajista del Chelsea. ¿Quién ganó? pic.twitter.com/BcUeqThL5s — Infobae Deportes (@infobaedeportes) January 12, 2020

El masajista del equipo Chelsea, Billy McCulloch inicia tirando golpes al futbolista y este los esquiva de un lado hacia otro, avanzan unos cuantos metros y de pronto Diego Costa conecta con la izquierda y derecha en el rostro del masajista y los noquea dejándolo tirado en el piso.

En la grabación se puede observar las diferencias de estatura y peso ya que el Brasileño mide 1,86 metros y Billy McCulloch es más pequeño en tamaño y volumen por lo cual sus brazos no logran conectar con el cuerpo del futbolista campeón de la Premier League y de la Copa de la Liga en 2015.

Diego Costa noquea al masajista frente a sus compañeros del Chelsea

Este vídeo fue dado a conocer por John Terry ex jugador del Chelsea quien fue compañero de Diego Costa cuando éste militaba en el fútbol de inglaterra. La grabación se realizó en el 2015 y fue realizada en el área de comedor de lo que fue algún hotel de concentración del equipo.

Cabe mencionar que el video posteado en redes sociales por John Terry no es una pelea real, todo se grabó mientras el equipo comía y se relajaban en el área de comedor y pasaban el tiempo resultando una broma y unas buenas clases de boxeo para Diego Costa ya que a pesar de su tamaño de Billy McCulloch lanza buenos golpes pero por su tamaño no logra conectar en el cuerpo del ex jugador del Chelsea.

