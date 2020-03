Video: David Medrano REVELA cómo le dijeron a ‘Zague’ de su video íntimo.

Han pasado casi dos años del bochornoso momento que vivió Luis Roberto Alves ‘Zague’ con el video íntimo que se filtró en las redes sociales y que terminó con su matrimonio con la conductora Paola Rojas; pero de manera reciente su compañero en TV Azteca, David Medrano, dio a conocer la manera que le informaron al máximo goleador del América sobre lo que estaba ocurriendo en ese momento en las redes sociales.

"Fue algo muy difícil. Acabábamos de regresar de Dinamarca, nos fuimos a acreditar. De pronto me llega ese vídeo, que me lo mandó un amigo de Guadalajara y se lo reenvío a Christian y me dice que le acababa de llegar por otra parte. Me dice Martinoli, nos vemos en 10 minutos abajo, ya le hablé a Zague”.

Además el comentarista de TV Azteca reveló que el grupo de analistas de dicha empresa le aconsejaron a ‘Zague’ que pidiera un permiso para poder arreglar la situación desde donde estaban ocurriendo los hechos.

“Cuando llegamos a la mesa del restaurante, Zague no sabía nada. Nosotros fuimos los que le dijimos por vez primera lo que estaba ocurriendo. Fuimos viendo toda la transformación, todo lo que sucedió, cómo lo vivió en el día a día. Había momentos en los que quería hablar, otros no y uno tenía que respetar esa situación. Fue un momento complicado para todo el grupo porque somos muy unidos, y si alguien no está bien nos pega. Y lo de Zaguito lo vivimos muy complicado, por eso ahora me da gusto que lo maneje con tanta filosofía”, reveló David Medrano.

El video en donde David Medrano cuenta la situación del vídeo íntimo de ‘Zague’ fue en la cuenta oficial de Luis García, revelando la situación que se vivió previo al arranque de la Copa del Mundo de Rusia 2018.