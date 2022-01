Video: Cruz Azul despide emotivamente a Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez

La máquina se despide del ‘Cabecita’ Rodríguez

El Cruz Azul se ha despedido en redes sociales de Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez, el jugador que le devolvió la ilusión al equipo para ir por el tan anhelado noveno título en las vitrinas.

Fue a través de sus redes sociales donde la maquina publicó un video, a manera de despedida y en donde el propio jugador narra cómo tomo su decisión de salirse del equipo.

Como recordarás, el Cabecita Rodriguez jugará para el futbol de Arabia Saudita, por lo que su baja representa un vacío enorme en el corazón de los aficionados cementeros.

La máquina cementera se despidió en sus redes sociales de Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez, quien en las últimas horas confirmó que ahora jugará para el Al-Nassr FC de Arabia Saudita.

“Difícil despedida. Solo queda agradecer por todo tu esfuerzo portando la playera de La Máquina. Gracias por el gol de La Novena. Suerte en todo lo que venga, Campeón”, apuntaron en su mensaje.

Además, en el video colocaron un fragmento donde el propio jugador aseguraba haber pedido su salida del club, ya que para él su ciclo se había acabado.

"Me acerqué con la directiva para hacerle sentir que había cumplido mi ciclo en el club y quería salir. La verdad me costó mucho trabajo la decisión porque estaba muy feliz, me sentía muy bien, querido por la gente y estoy agradecido por la nueva oportunidad que me están dando”, dijo.

El delantero además aseguró que el gol más importante de su carrera fue el que le dio el título del Apertura 2021 al Azul, dando a entender que su labor había concluido

Sí, es el gol más importante de mi carrera porque nunca había metido uno en una Final definitiva. Estaba muy feliz porque lograr este título tras tantos años en el club es algo que nunca olvidaré (…) Siempre lo miro antes de dormir, me pongo a ver algunos recuerdos y es inevitable emocionarse”, adujo.

Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez viajó el pasado lunes a tierras del Medio Oriente, donde solamente espera aprobar los exámenes médicos para incorporarse de lleno al equipo de Al-Nassr FC de Arabia Saudita.

Bajas del Cruz Azul en el Clausura 2022

Con el ‘Cabecita Rodriguez’, el Cruz Azul suma cinco bajas para el Clausura 2022 de Liga MX, uniéndose a Walter Montoya, Yoshimar Yotún, Roberto Alvarado y Orbelín Pineda. En cuanto a los refuerzos, Charly Rodrñiguez, Uriel Antuna y Christian Tabó fueron claves para su primera victoria en el torneo.

