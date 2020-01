Vídeo: Cañeros de los Mochis a un juego de semifinales

Cañeros de los Mochis a un juego de semifinales

Con una salida de calidad de Yoanys Quiala y cuatro cuadrangulares de la ofensiva, los Cañeros de Los Mochis superaron por 6-3 a los Charros de Jalisco en el Juego 5 de la Serie de Playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico.

De esta forma, los Cañeros se fueron adelante en la serie ante los tapatíos por tres juegos a dos.

Quiala se mantuvo dominante colgando ceros los primeros seis episodios mientras que sus compañeros le correspondieron con batazos de alto calibre, destacando Esteban Quiroz con par de cuadrangulares.

El "Pony" Quiroz le dio vida a la pizarra en el cuarto rollo con sonoro cuadrangular a jardín derecho para poner al frente a los Cañeros.

En la sexta baja, los verdes armaron un rally de cuatro carreras; con uno en base y un out, Ramon Urías alzó la voz de ataque con cuadrangular llevando por delante a Josuan Hernández y más adelante Leandro Castro hizo lo mismo teniendo en base a Esteban Quiroz.

Los Charros lograron hacer acto de presencia en la séptima entrada y apretaron el marcador con tres carreras.

Espectáculo de cuadrangulares y sólida apertura de Yoanys Quiala ponen a @verdesxsiempre a un juego de las Semifinales. �� pic.twitter.com/pT9CxSbhAL — LMP (@LMPbeisbol) January 8, 2020

Con dos corre en base y sin out, Stephen Cardullo bateó doblete para remolcar a Dariel Alvarez y romper el cero. Daniel Duarte reemplazó a Yoanys Quiala e hizo batear un rodado a Agustín Murillo, el tercera base tiró a home pero no logró poner out a Henry Urrutia. Finalmente, Carlos Figueroa bateó infield hit con el que Stephen Cardullo registró carrera.

En la parte baja de ese mismo inning Esteban Quiroz conectó su segundo cuadrangular de la noche, un tremendo batazo que estrelló la pelota contra el espectacular más alto del lado derecho.

Por Cañeros inició y venció Yoanys Quiala (1-1) lanzando seis entradas, le anotaron tres carreras, siendo sólo una limpia, le conectaron cinco hits, no regaló bases y ponchó a siete. Le ayudaron Daniel Duarte y Hector Velázquez, quien se apuntó su primer salvamento en la postemporada.

Austin Bibens-Dirkx (1-1), quien abrió por los Charros, fue el derrotado al permitir tres carreras en cinco entradas y un tercio de labor, le conectaron cinco hits, no dio bases por bolas y ponchó a dos rivales. Le siguieron Brennan Bernardino, Felipe González, Linder Castro, Antonio Hernández, Rhiner Cruz y terminó Dustin Crenshaw.

