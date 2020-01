Víctor Guzmán rompe el silencio y habla sobre su presunto dopaje

Luego de toda la polémica que se ha presentado en el futbol mexicano, tras la noticia sobre el presunto doping positivo arrojado por el mediocampista de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Víctor Guzmán, finalmente el futbolista rompió el silencio y expresó su postura a través de su cuenta de Instagram, en donde aseguró que nunca ha incurrido en prácticas antideportivas, luego de ser señalado de un presunto dopaje en el Torneo Apertura 2019.

Víctor Guzmán arribó a la Ciudad de Toluca este lunes

Guzmán por fin habló en su defensa

“A la afición y los medios de comunicación, el pasado 9 de enero de 2020 me fue comunicado el resultado analítico adverso de un control antidopaje al que fui sometido el 10 de agosto de 2019 durante la jornada 4 del campeonato de la Liga MX tras el partido entre Pachuca y Querétaro”, escribió en Instagram el mediocampista.

Víctor Guzmán con el Pachuca

De la misma forma, el actual refuerzo del conjunto del Rebaño Sagrado, declaró que solicitará que se analice la segunda prueba antidopaje realizada por un laboratorio de Cuba certificado por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), esperando que esta arroje resultados diferentes, afirmando tajantemente que no consumió ninguna sustancia prohibida para mejorar su rendimiento.

Guzmán con las Chivas

“Procederemos a solicitar el análisis de la muestra B, con la esperanza de que se demuestre, tras su apertura, que ha sido todo un terrible error y que yo pueda continuar ejerciendo mi profesión. En todo caso, quiero dejar en claro que NUNCA he tomado ninguna sustancia para mejorar mi rendimiento deportivo y que voy a luchar hasta el final para demostrar mi inocencia y así poder seguir haciendo aquello que me gusta más y que me hace feliz: jugar al futbol”, expresó.

Pruebas antodipaje

Por el momento, Víctor Guzmán reiteró su postura acerca de las pruebas realizadas, además de señalar que se encuentra muy sorprendido y apenado por esta vergonzosa situación que está atravesando, la cual le ha impedido tener su debut con el equipo rojiblanco en el actual Clausura 2020.

E "Pocho" asegura que todo se aclarará

“Desde siempre he sido un jugador que ha rechazado cualquier práctica antideportiva y he manifestado, en cada ocasión en la que he tenido oportunidad, mi total apoyo a la lucha antidopaje. Es por ello que esta situación en la que me veo envuelto me resulta absolutamente increíble y me apena enormemente”.

Guzmán se encuentra muy apenado

Por último, el “Pocho” Guzmán hizo un llamado tanto a los aficionados como a los medios de comunicación, respetar su privacidad y la de su familia mientras se realizan los procedimientos correspondientes que terminen por esclarecer los resultados de la prueba antidopaje.

“Finalmente, les pido a todos, especialmente a los medios de comunicación, que respeten mi privacidad y la de mi familia mientras dure esta situación tan desagradable en la que nos hemos visto envueltos”, finalizó Víctor Guzmán.

