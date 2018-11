¡Vergüenza! NFL cancela partido entre Chiefs-Rams en el Estadio Azteca

A través de un comunicado de prensa, la NFL anunció esta tarde que oficialmente queda cancelado el partido que se jugaría en el Estadio Azteca donde los Chiefs de Kansas City enfrentarían a Rams de Los Ángeles.

El comunicado explica "La NFL anuncia oficialmente que el partido Chiefs vs. Rams programado para jugarse en el Estadio Azteca de la Ciudad de México cambiará de sede al Los Angeles Memorial Colliseum. La decisión se basa en una inspección realizada en conjunto con la Asociación de Jugadores en la que se determinó que las condiciones del campo no cumplen con los mínimos estándares que la NFL exige para jugar y no los alcanzará para el lunes".

Cabe destacar que la Ciudad de México perderá alrededor de 45 millones de dólares de derrama económica y un beneficio de 295 mdd, cifra calculada por la Secretaría de Turismo (Sectur).

Una vergüenza que la NFL tenga que “huir” de México. Supongo que esto tendrá consecuencias en el Estadio Azteca y en la empresa que maneja el Estadio. — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) 13 de noviembre de 2018