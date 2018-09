"Vengo a ser Campeón con Rockets", Carmelo Anthony

Este lunes, Carmelo Anthony se convirtió en la atracción principal, en el día de medios de Houston Rockets, de la NBA, al afirmar que arriba a la franquicia texana para proclamarse Campeón.

“Vengo a Houston con el único objetivo de ser Campeón de la NBA. Soy consciente a qué tipo de organización he llegado y el tipo de compañeros con los que voy a competir”, señaló el polémico deportista de 34 años, quien todavía no cuenta con un anillo de Campeón.

Confía en sus compañeros

Anthony afirmó que tiene respaldo por la indudable calidad de sus compañeros, como los temas de James Harden, Jugador Más Valioso (MVP) de la liga, Clint Cappela y Chris Paul.

“Todos sabemos para qué estamos en este equipo y no es otra cosa que lograr un título de NBA. No me importa qué es lo que tenga que hacer en la duela, lo único que me interesa es ayudar al equipo a ser el mejor de la liga”, resaltó “Melo”.

Por otro lado la Barba Harden, se declaró preparado para el certamen que se aproxima, dejando a un lado la eliminación en el séptimo partido de la Conferencia Oeste contra Golden State Warriors.

“Todos estamos listos para hacer lo que nos permita alcanzar el objetivo principal, y para eso hay que ganar partidos, disfrutar en la duela y ser un gran equipo, creo que la plantilla se reforzó muy bien y seremos un mejor equipo”, señaló James Harden, jugador más valioso de la anterior campaña.