Vaqueros de Dallas exponen su invicto ante los Santos de Nueva Orleans

Este domingo por la noche se disputará uno de los partidos más esperados de la Temporada 2019 de la NFL, ya que durante la Semana 4 los Santos de Nueva Orleans recibirán en el Mercedes Benz Superdome a los Vaqueros de Dallas, en un duelo donde se enfrentarán una de las mejores defensivas en yardas permitidas; contra una de las mejores ofensivas del torneo.

Dallas no ha iniciado una Temporada con registro de 4-0 desde que Tony Romo llevó consiguió una marca de 5-0 en el año 2007, de la mano de una poderosa ofensiva que promedió 35 puntos por partido.

Dak Prescott buscará igualar la racha impuesta por su antecesor, sin embargo, los Saints que quieren lograr su segundo triunfo desde que el mariscal de campo estelar Drew Brees salió lesionado del pulgar de la mano derecha en la segunda semana de la campaña.

Prescott ha conseguido 920 yardas, nueve touchdowns y dos intercepciones al frente del cuarto mejor ataque de la NFL, quien promedia 32.3 puntos por encuentro. Con lo cual los Vaqueros han logrado mantenerse en la cima del Este de la NFC con tres victorias contundentes sobre los New York Giants, Washington Redskins y Miami Dolphins.

Por su parte, los Saints no han permitido que un corredor supere las 100 yardas terrestres desde la Semana 11 de la temporada del 2017, por lo que lucen preparados para contener los embates de Ezekiel Elliott, quien actualmente está en el lugar N° 4 de la NFL con 289 yardas por tierra.

No obstante, la defensiva de New Orleans no puede enfocarse únicamente en Elliott y descuidar la pareja explosiva que han formado Prescott y Amari Cooper, quien encabeza la liga con cuatro recepciones de touchdown y tiene 10 anotaciones en 12 partidos desde que llegó a Dallas procedente de los Oakland Raiders en un canje la temporada pasada.

Saints ha ganado 5 de los últimos 6 juegos ante Dallas

Las estadísticas parecen favorecer a Nueva Orleans, al ganar cinco de los últimos seis juegos ante Dallas en casa, y si bien el segundo quarterback Teddy Bridgewater está lejos de la categoría de Brees, New Orleans cuenta con el versátil corredor Alvin Kamara y el receptor abierto estelar Michael Thomas, una ofensiva que tiene más talento del que los Cowboys han enfrentado en toda la temporada.

