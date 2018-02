Vanessa Huppenkothen contenta en ESPN porque en Televisa fue vista como un objeto

La ahora conductora de ESPN, Vanessa Huppenkothen de 32 años de edad ha revelado que se encuentra cumpliendo uno de sus sueños en la cadena de deportes, ya que lo que vivió en Televisa Deportes fue algo denigrante en su momento.

La guapa conductora dice estar cumpliendo uno de sus más grandes sueños al colaborar en la cadena de deportes, ESPN, en donde puede aportar sus conocimientos deportivos y que en Televisa Deportes no siempre pudo hacer, ya que en ocasiones fue vista más como un objeto y nada más.

Si bien pasó cerca de una década en la empresa, Huppenkothen reveló algunas cosas que hizo en Televisa y de las cuales el día de hoy se arrepiente. De igual forma Vanessa dijo que nunca quiso aparecer en la televisión.

El inicio de Vanessa Huppenkothen en Televisa Deportes

Vanessa estudiaba Relaciones Internacionales cuando su mamá la inscribió al concurso Nuestra Belleza, y aunque no ganó, comenzó a trabajar en Televisa Deportes.

De Javier Alarcón, quien fue su jefe, comentó que era exigente y tenía una personalidad muy fuerte.

“No me arrepiento de haber estado en Televisa (pero) hice cosas que no debí haber hecho y me arrepiento”.

La guapa conductora dijo que en Televisa Deportes perdió la dignidad por el tipo de apuestas que tenía que hacer, ya que ella solamente quería aportar sus conocimientos en deportes.

�� semana 15 NFL en Sports Center Una publicación compartida de Vanessa Huppenkothen (@vanehupp) el Dic 15, 2017 at 10:47 PST

“Hice cosas que no debí haber hecho y me arrepiento. Por ejemplo, apuestas y tienes que salir en bikini y pues no, yo creo que te utilizan como un objeto y la verdad es que no lo eres. Yo quería demostrar mi conocimiento y que se de deportes”, afirmó Vanessa.

La guapa conductora de deportes Vanessa Huppenkothen de 32 años se desahogó en una entrevista para el programa de YouTube Saga, que conduce la periodista Adela Micha, y dijo que en Televisa llegó a sentirse como un objeto.

Vanessa pagando apuesta en bikini.

Luego de nueve años en la empresa de San Ángel, vio que su ciclo finalizaba y que no había forma para crecer, fue en ese momento que tomó la determinación de buscar nuevos horizontes.