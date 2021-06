Vanessa Bryant llega a acuerdo en demanda por muerte de Kobe Bryant

La familia de Kobe Bryant está cerrando un capítulo después de su fatal accidente, al llegar a un acuerdo con la compañía de helicópteros que operaba su vuelo. Su viuda, Vanessa Bryant, y las familias de otras víctimas acordaron un acuerdo confidencial el martes 22 de junio.

Según la notificación judicial obtenida por La Verdad Noticias: "Los Demandantes y los Demandados informan conjuntamente que han acordado resolver sus reclamos. Los términos materiales del acuerdo y las liberaciones son conocidos por las partes del acuerdo e incluyen que los términos son confidenciales".

Están finalizando los documentos del acuerdo y solicitarán que el juez de California apruebe el acuerdo por la muerte de Kobe Bryant a los 41 años de edad tras el accidente de helicóptero. Los acusados Island Express Helicopters y Island Express Holding Corp, junto con el sucesor del piloto, Ara Zobayan, acordaron llegar al acuerdo.

¿Cómo sucedió el accidente de Kobe Bryant?

Kobe Bryant y su hija de 13 años mueren en accidente de helicóptero

El año pasado, Vanessa Bryant los demandó por la muerte injusta de su esposo Kobe y su hija Gianna de 13, luego del accidente de helicóptero en enero de 2020 en Calabasas, California, junto con otras siete personas.

El helicóptero se estrelló contra una ladera en Calabasas, y se encontraron partes esparcidas por un área que se extendía hasta un kilometro, dijo la NTSB días después del incidente. Se cree que una nube de neblina pudo ser la posible causa del accidente de ‘The Black Mamba’.

Sus hijos sobrevivientes Natalia, 18, Bianka, 4 y Capri, 2, también fueron demandantes en la demanda. Además de Kobe, Gianna y Ara, el accidente de helicóptero mató a los pasajeros Christina Mauser; Alyssa, John y Keri Altobelli y Sarah Chester.

Los sucesores John James Altobelli, Alexis Altobelli, Christopher Chester, Matthew Mauser y varios menores también fueron incluidos como demandantes y aceptaron el acuerdo de conciliación, cuyos términos no fueron revelados.

La demanda de Vanessa Bryant

Viuda de Kobe Bryant demanda a empresa responsable por el accidente

La demanda de Vanessa Bryant acusó al piloto de no monitorear y evaluar adecuadamente el clima antes del despegue, así como de no abortar el vuelo cuando supo de las condiciones nubladas, entre otras acusaciones. En ese momento, solicitó daños compensatorios y punitivos no especificados.

Cuando se presentó la demanda, un portavoz de Island Express Helicopters le dijo a medios como E! News en un comunicado, "Este fue un trágico accidente. No tendremos comentarios sobre el litigio pendiente".

Vanessa Bryant demandó por separado al alguacil del condado de Los Ángeles y a su departamento, incluidos cuatro agentes del alguacil del condado de Los Ángeles a los que acusó de filtrar fotos del lugar del accidente

El LASD emitió un comunicado en septiembre pasado sobre los procedimientos legales, diciendo: "Poco después de este trágico accidente, el alguacil Villanueva patrocinó una legislación que ahora convierte en un delito que el personal de seguridad pública tome o comparta fotografías no oficiales de esta naturaleza".

Continuó: "Como resultado de las rápidas acciones que tomamos en circunstancias extraordinarias, ninguna imagen llegó a la arena pública. Seguimos ofreciendo nuestro más sentido pésame por las víctimas y sus familias".

Hace apenas dos días, Vanessa Bryant marcó el segundo Día del Padre sin el campeón de baloncesto, recordando a Kobe Bryant como el mejor padre para sus niñas en Instagram: "Te amamos por siempre y siempre, siempre y por siempre. Te amaré siempre, Nani, Gigi, B.B, Koko y VB".

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.