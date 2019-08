Van Bommel confirma fichaje del "Chucky" con el Napoli

Van Bommel y "Chucky" Lozano

Mark van Bommel, técnico del PSV Eindhoven, actual equipo en el que milita Hirving "El Chucky" Lozano, ha confirmado prácticamente la salida del jugador mexicano para unirse a las filas del Napoli, uno de los equipos más importantes de Italia.

El estratega holandés ha señalado que en cualquier momento se puede hacer oficial el fichaje de"El Chucky" con el equipo napolitano, incluso asegura que podría ser cuestión de días para que ésto ocurra.

Al ser cuestionado sobre si el atacante mexicano iba ser contemplado para el partido del próximo jueves contra el Haugesund de Noruega, el ex seleccionado holandés refirió:

"En estas situaciones no todo es blanco o negro. Hay una zona gris. Puede ser que el club me aconseje que no juegue, ya que podría irse hoy, mañana o pasado mañana".

Sin embargo, durante la conferencia de prensa, Van Bommel dio a conocer que probablemente Hirving Lozano podrá regresar a las canchas luego de tres meses de inactividad por una lesión en la rodilla.

"Lozano no entrenó con el grupo ayer. Tenemos que ver si puede ser empleado, por supuesto"

Quizás pueda interesarte ¿Mauro Icardi fuera del Inter por la llegada de Chucky Lozano?

De acuerdo con la prensa italiana, La Gazzeta dello Sport.aseguró en una de sus publicaciones que las negociaciones entre el Napoli y el PSV podrían cerrarse en los pròximos días. "Hirving Lozano será nuevo jugador del Napoli. Se espera el fichaje la próxima semana", publicó el diario italiano.

Dale CLICK a la estrella de Google News y síguenos