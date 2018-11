"Vamos por la remontada"- Irving Zurita, defensa de Atlante

Comunicado de prensa.

Ya con mejor ánimo, luego de que el jueves pasado se llevaron un marcador adverso, el Atlante entrenó este sábado sabedores de que será difícil, pero no imposible lograr la remontada ante Atlético San Luis, y así instalarse en la final del Apertura 2018 de la Liga de Ascenso MX.



En entrevista, el carrilero y volante por izquierda Irving Mauro Zurita dijo que la clave del partido de mañana será salir a dar todo y no desesperarse:

“Sabemos que va a ser un difícil partido, estamos fuertes, unidos y tranquilos. Estamos con todas las ganas para el día de mañana hacer el juego que nosotros sabemos hacer y tenemos fe en que podemos lograr la remontada"

...Será difícil, pero no imposible, ya nos hemos levantado de situaciones adversas en este torneo y hemos demostrado de que estamos hechos”, apuntó el zaguero.





Zurita García afirmó que el Atlante saldrá desde el primer minuto a buscar el partido con un futbol ofensivo, agresivo y con mucha concentración en todas las líneas: “Creemos que ellos saldrán a buscar el contragolpe, por lo que la clave es no perder la calma ni la concentración, para hacer valer nuestro futbol ”. Insistió en la importancia de no caer en el juego de ellos, no cometer errores y mantener el cero atrás. “Haremos valer que tenemos buenos jugadores tanto en defensiva como en el ataque y aprovecharemos todas las oportunidades para seguir adelante y llegar a la final”, puntualizó.



Destacó que los jugadores atlantistas van mentalizados en saber capitalizar todos los factores como el clima: “La humedad les puede afectar a San Luis, por la intensidad con la que juega Atlante, estaremos en nuestro estadio, conocemos mejor la cancha, ante nuestra afición y con el apoyo de nuestras familias, por lo que saldremos a buscar anotar goles y salir victorioso. Iremos por todo y con todo, hacer valer que fuimos el equipo que más goles anotó en el torneo regular y demostramos que si nos hacían goles, nosotros anotábamos más”, apuntó.





Irving Zurita agradeció el apoyo de la afición que ha respondido a lo largo del torneo y en los recientes partidos se han hecho sentir, presionando a los adversarios y haciendo patente su solidaridad con el plantel azulgrana:

“Le decimos a la afición que confíen en nosotros, haremos nuestro mayor y mejor esfuerzo, vayan al estadio a apoyarnos. Nos sentimos con la esperanza de que vamos a remontar y a pasar a la final”, finalizó.



El duelo iniciará este domingo a las 20 horas en el estadio Olímpico Andrés Q. Roo y la promoción de los boletos al 2 X 1, abre la posibilidad de una muy buena entrada. El arbitro asignado es el señor Eduardo Galván.