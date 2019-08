Valentina Shevchenko, una monarca en busca de merecida revancha

Valentina Shevchenko y Liz Carmouche pelearán en el evento de UFC que se realizará en Montevideo, la capital uruguaya, este sábado 10 de agosto, con un programa que tendrá un total de 10 combates en la temida jaula.

Valentina ganó el título de peso mosca al derrotar a la polaca Joanna Jędrzejczyk en el UFC 231. Luego, en el UFC 238 lo defendió con éxito cuando se impuso a la estadounidense Jessica Eye con un tremendo nocaut. Así que espera salir victoria de esta nueva pelea.

Valentina es una deportista ejemplar y una mujer de extraordinaria belleza.

Sin embargo, su rival Liz Carmouche ya le ganado (de hecho, es una de las dos peleadores que ha vencido a la 'Bala' Shevchenko), pero fue en el 2010 en C3 Fights: Red River Rivalry. Las cosas ahora son diferente.

¿Qué lecciones te dejó aquel primer combate?

Lo que ya pasó, ya pasó, no se puede borrar, pero tenemos la oportunidad de escribir una nueva historia, de marcar algo que no fue algo claro.

¿Qué significa para ti este próximo combate?

Esta revancha para mí significa más, primero porque sería en la defensa de mi título y eso es lo más importante para mí, defender mi título y en segundo para dejar las cosas en claro.

Además de hermosa y fabulosa peleadora sobre el octágono, Valentina es una persona súper amable y sencilla.

¿Consideras que fue injusta esa derrota?

En esa pelea yo estuve ganando todo el round, la llevé al piso y solamente un golpe que ni siquiera sentí me abrió la ceja y empecé a sangrar, en el momento no sabía de quién era la sangre, porque nosotros seguimos peleando en el piso y cuando el round se terminó vino el doctor y así entendí que era mi sangre, yo quería seguir la pelea pero el doctor me dijo que no se podía y ¿qué puedo hacer?

¿Qué consideras que pueda suceder en este combate?

Creo que esta pelea será diferente porque ha pasado mucho tiempo, muchos años, yo puedo decir que esta pelea va a estar más agresiva, más dura porque es otro nivel.

¿Cuál será tu estrategia para la batalla?

Con Liz nunca puedes estar sin atención, porque es una peleadora que va a hacer cualquier cosa, entonces te puede sorprender con cualquier cosa, yo tengo que presionarla y estar atenta para cualquier cosa y ver mi momento para que pueda terminar la pelea.

Ricardo D. Pat