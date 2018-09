Valencia estuvo cerca de comprar a CR7 y pagar con el DT de Monterrey

Cuánto se ha de arrepentir el Valencia cuando en 2003 tuvo la oportunidad de fichar a Cristiano Ronaldo en cinco millones de euros y actualmente el portugués cuenta con un valor de cien mde.

Este miércoles dejaremos de ver a CR7 vestir la camiseta blanca del Real Madrid, para verlo con su nuevo club en busca de regresarle la gloria frente a un equipo que no aprovechó la oportunidad en su momento para adquirirlo, sintiéndose en desventaja, agregó a la oferta a Diego Alonso, actualmente DT de Monterrey.

Todo esto ocurrió 15 años atrás, cuando Cristiando tenía sólo 17 años, donde iniciaba su trayectoria futbolística en el Sporting de Portugal. Desde el primer año, figuraba como una estrella lusa, ocasionando que los directivos del Valencia se trasladaran al Torneo de Toulón, donde se fueron asombrados por la habilidad del atacante.

Los responsables para ver la oferta coincidieron con Jorge Mendes, representante de CR7, quien les aseguró que podían contratar al futbolista por cinco millones de euros, poniendo el 30 de mayo de ese año como fecha límite.

Aunque existían acciones del Valencia con la disposición de poner dinero de su bolsa para la transferencia, no se pudo llevar a cabo por la indecisión en la dirigencia.

“Yo ya no estaba en el Consejo pero tenía una gran relación con el abuelo. Hablamos de Cristiano y estábamos de acuerdo en que, si el club no podía, lo comprábamos nosotros y se lo cedíamos al Valencia. Pero todo quedó en nada, llegó el Manchester, pagó el triple y se lo llevó sin siquiera negociar”, hizo memoria el ex consejero del Valencia, José López Lluch, refiriéndose a una plática que tuvo con el entonces máximo accionista del club, Bautista Soler.

No aprovecharon en su momento

Se había escapado la oportunidad pues tiempo después, el Sporting se midió contra el Manchester United, partido en el que el portugués llamó la atención de los ingleses y ofrecieran 14 millones de euros.

El Valencia reaccióno e incrementó su oferta a seis millones de euros, incluyendo a su atacante, Diego Alonso, actualmente estratega de Monterrey.

Cabe mencionar que en ese tiempo, el Valencia no contaba con el uruguayo en sus filas, pero sí era propietario de sus derechos, ya que después de tenerlo en la Final de Champions donde fueron vencidos por el Madrid en el 2000, lo cedieron a préstamo al Atlético de Madrid, Racing y Málaga.

Luego tuvo su paso en el Mucia y arribó a Pumas, club que le abrió las puertas al futbol mexicano.