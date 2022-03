Va Selección Femenil Sub 20 por el título ante EE.UU.

La Selección Mexicana Femenil Sub 20, dirigidas por la legendaria Maribel Domínguez, quien el martes entrará al Salón de la Fama, marchan invictas, pero enfrentan a un rival que hasta ahora no muestra defectos.



Estados Unidos suma 6 victorias, con saldo de 47 goles a favor y 0 en contra en el presente campeonato Sub 20 de la Concacaf; anota casi 8 dianas por partido.



Sólo que el Tricolor ha demostrado su crecimiento futbolístico y ya le pegó a otra de las grandes potencias, la Selección de Canadá.

Por eso hay esperanza para la Final que se disputará a las 15:00 horas (tiempo del Centro de México) en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, de República Dominicana, y que será transmitida por el canal de la Concacaf en YouTube.

Selección Mexicana conformado por la Liga MX

La Selección Mexicana también ha ganado sus 6 partidos, con saldo de 28 goles a favor y uno en contra, por lo que ha rozado la perfección; anota casi 5 dianas por juego.



El Tricolor, conformado en un 80 por ciento por jugadoras de la Liga MX, quiere la "cerecita del pastel", como advirtió su directora técnica Maribel Domínguez, luego de obtener su boleto a la justa mundialista a celebrarse en Costa Rica.



La FMF ha puesto estrategas en las distintas Selecciones Nacionales, conscientes de su capacidad y de que conocen a fondo cómo tratar con las futbolistas.



Hoy Domínguez, quien tuvo que disfrazarse de niño para jugar futbol durante su infancia, puede guiar a la Selección Mexicana Femenil Sub 20 a otro triunfo histórico.



El Tri Sub 20 quiere la "cerecita del pastel" frente a Estados Unidos.



Final México vs. Estados Unidos Youtube Concacaf / 15:00 horas.

