VIDEO: la nueva grabación del trágico accidente de Joao Maleck

Sale a la luz una nueva grabación del accidente protagonizado por el delantero mexicano Joao Maleck, horas después de que Juan José Rodríguez dictara prisión preventiva justificada de seis meses, en el que perdieran la vida María Fernanda y Alejandro una pareja de recién casados, en Zapopan, Jalisco, este video fue difundido en las redes sociales.

En este nuevo material se puede apreciar el momento cuando el acompañante del jugador desciende del auto, un guardia de seguridad se encontraba muy cerca del acontecimiento, fue a ayudar al copiloto que se desplomó despues de bajarse del auto que estaba totalmente destruido tras dicho accidente.

Ya circulaba en internet un video en el que se podia ver el accidente, sin embargo, no se apreciaba muy bien la evidencia de lo que sucedió posteriormente al choque.

El delantero continuará con su proceso penal desde prisión y sera el proximo 29 de junio la siguiente audiencia.

El futbolista continuará con su proceso penal desde prisión y será el próximo 29 de junio la siguiente audiencia.

Usuarios de la red social Twitter hicieron comentarios bastante acertados.

"Accidente no, manejar en estado etílico a exceso de velocidad en un auto pesado y con potencia no es accidente eso se llama homicidio y espero que el pague y no solo con dinero por lo que hizo,está persona debe estar muchos años en la cárcel".

"Dos tragedias una mortal y la otra moral hecho a perder su futuro por el alcohol".

Tal vez te interese: Ignoran información falsa familiares de las dos víctimas en accidente de Joao Maleck