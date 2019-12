VIDEO: la Máquina cumple 20 AÑOS de su primer “CRUZAZULEADA”|

No cabe duda que el Cruz azul sigue de “fiesta y de manteles largos”, ya que el pasado 7 de diciembre la escuadra Cementera cumpiló 22 años sin poder levantar un título de liga en el futbol mexicano, sin embargo, los festejos continúan y se suma una nueva celebración para el conjunto de la Noria, ya que este día se cumplen 20 años de la primera “cruzazuleada” de los celestes en una instancia importante.

El Cruz Azul empezaría con la malaria

Hace 20 años el Cruz Azul dejaba escapar su 1er título

La noche del 19 de diciembre de 1999, el Cruz Azul se preparaba para poner en sus vitrinas la copa del Invierno 99, el cual se convertirìa en el noveno campeonato de su historia, pues la Máquina llegaba como amplio favorito sobre los tuzos del Pachuca quienes dispuataban su primera Liguilla y a la cual accedieron por el extinto modelo del repechaje.

Todo parecía indicar que la Máquina se llevaría el título

La historia del término “Cruzazuleada” se originó desde aquel gol de oro anotado por el argentino Alejandro Glaría al inicio del tiempo extra, con el cual apagó la fiesta celeste en el Estadio Azul y le dio su primer título de Liga al Pachuca. Ese gol significó el inicio de dos rachas contrastantes: la mejor la época del Pachuca que actualmente ostenta seis títulos de Liga, y la primera de nueve Finales perdidas para el Cruz Azul en 20 años.

Pachuca lograba el sueño de su primer título de Liga

“Todo estaba preparado para que Cruz Azul tuviera su gran fiesta y ahí aparece el famoso gol de oro”. Para nosotros cumplir 20 años de este título es un poco la bisagra de lo que institucionalmente generó Pachuca en estos 25 años”, recordó el presidente deportivo de los Tuzos, Andrés Fassi, en entrevista para el portal “Mediotiempo”.

Los Tuzos se enfilaban a una nueva historia

El Cruz Azul venía de ganar su último campeonato en el Invierno 97, donde vencieron en una final épica a los Esmeraldas del León, luego de que Carlos Hermosillo cobró con el resto ensangrentado una pena máxima que terminó en el gol que le daba el título a los Celestes. con el gol ensangrentado de Carlos Hermosillo.

Cruz Azul levantó su último título en el Invierno 1997

A dos décadas de distancia, Fassi recordó que tras el gol de Glaría hubo un silencio de incredulidad en el palco de la directiva del Pachuca, mientras todos los jugadores de los Tuzos corrían celebrando el título.

El Pachuca se coronó en el Estadio Azul

“Habrán sido dos segundos, nos quedamos incrédulos, diciendo ‘somos campeones del futbol mexicano’, e increíble que finalmente se había dado este milagro. No nos dimos cuenta de lo que estábamos viviendo. No nos dimos cuenta de eliminar a ese tremendo Atlas de La Volpe, no nos dimos cuenta de eliminar a ese tremendo Toluca y ganarle la Final a jugadores como Matute Morales, el Conejo, Palencia, Diego Alatorre”, comentó.

Cruz Azul ha ganado dos campeonatos de Copa MX (2013 y 2018) y uno de Concachampions (2014), pero ninguno que compense la sequía en la Liga, donde luego perdieron dos Finales en 2008, una más en 2009, y luego las del 2013 y 2018 contra América.

