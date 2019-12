VIDEO Técnico del Liverpool exhibe su ignorancia sobre México

El director técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, exhibió su ignorancia sobre el continente americano al cuestionar dónde está ubicado México, sin embargo, el entrenador alemán continuó con su bizarra conferencia de prensa tras declarar que la influencia del sur hace más emocionante al futbol, incluso, recomendó a nuestro país como un hermoso destino turístico luego de visitar la milenaria ciudad de Tulum.

El técnico alemán aprovechó para bromear

Klopp no sabe dónde está ubicado México

“Entonces es Norteamérica, pero propiamente el sur, entonces la influencia del sur es bastante emocional en todas las cosas, que es como debería ser y son realmente interesantes. Estuve en Tulum y puedo recomendar ese lugar, es realmente genial“, declaró.

Cabe señalar que esta es la primera vez que Klopp participa en un Mundial de Clubes durante su carrera como entrenador, ya que en su etapa como jugador estuvo cerca de llegar con el Borussia Dortmund pero perdió la final de la Champions ante el Bayern.

Jürgen Klopp estuvo en Tulum

En otro tema, el timonel germano criticó la calendarización de los partidos en el Mundial de Clubes, debido a que las fechas se cruzarán con el calendario de la Premier League y también con la Carabao Cup, por lo que considera que debió ser organizado en otras fechas.

Técnico del Liverpool exhibe su ignorancia sobre México

“Si preguntas si debería haber una Copa Mundial de Clubes en medio de la Premier League, yo diría que no. Sé que a FIFA no le gusta mi opinión, pero me han preguntado y esa es mi opinión“, aseveró.

Jürgen Klopp tiene actualmente al Liverpool como líder de la Premier League con una ventaja de 10 puntos sobre su más cercano perseguidor, el Leicester City. Mientras que en la Champions League logró clasificar a los Octavos de Final y en la Carabao Cup, tendrá que salir con un equipo alternativo pues se medirá ante el Monterrey con su cuadro titular.

Liverpool es campeón de la Champions League

