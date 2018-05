VIDEO: Siri Salido es detenido por robar cervezas.|

El ex boxeador y campeón del mundo, Orlando “Siri” Salido fue arrestado por la policía del estado de Sonora por robar unas latas de cervezas de una tienda de conveniencia.

No cabe duda que hay personas que se dan a conocer tan fácil fuera de sus actividades y por tan poco. Ahora, el ex campeón del mundo, Orlando Siri Salido, fue detenido en Sonora, debido a que se le hizo fácil tomar 16 cervezas de un establecimiento y no las pagó.

Ex boxeador Siri Salido es detenido por robar 16 cervezas.

Siri Salido ex pugilista y ahora candidato por la coalición “Juntos Haremos Historia” a diputado local por el Distrito XVI de Ciudad Obregón en el estado de Sonora. El ex pugilista fue detenido luego de llevar las cervezas, mismas que tenían un costo de 216 pesos.

El ex boxeador y ahora candidato y ahora candidato

Según información de la Policía Municipal, al ex pugilista se le informó que ya no estaban a la venta las bebidas embriagantes; sin embargo, a éste no le importó y se las llevó sin dejar la cantidad mencionada por el producto.

Circula en redes sociales imágen de detención de Orlando "Siri" Salido por extraer 16 latas de cerveza de un Oxxo. El ex boxeador y candidato del PT-Morena-PES a la diputación local por el distrito 16 con cabecera en Cajeme, obtuvo su liberad. @AlfonsoDurazo @PTSonora pic.twitter.com/GSjfIfasiF — Rigel Oficial ⚽️ (@ElRigel_) 16 de mayo de 2018

Aseguran que en ese momento ya no había venta de bebidas alcohólicas, pero al ex boxeador no le importó, las tomó para seguir su fiesta y se las llevó sin dejar un solo peso, de los 216 que costaba el paquete que tomó, pero no le salió nada bien.

A través de redes sociales han circulado algunas imágenes y video de ex pugilista cuando fue trasladado al ministerio público y al momento de salir de la tienda de conveniencia con las cervezas en mano. De igual se puede apreciar en las imágenes que abandona el ministerio público luego de dar su declaración y seguramente de haber llegado a un acuerdo con las autoridades correspondientes por los hechos ocurridos.