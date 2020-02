(VÍDEO) Sin fecha el regreso de Hugo González a las canchas "tras su lesión"

Luego que el arquero de los Rayos del Necaxa, Hugo González se lesionara en una salida por el balón, cuando se elevó para capturar la pelota y cayó sobre su tobillo doblandolo para causar una fuerte lesión al guardameta, el técnico de los rojiblancos Alfonso Sosa no tiene fecha para el regreso del arquero por el tamaño de la lesión.

“Le hicieron un estudio valorando algún tipo de fractura, pero afortunadamente no. Hay que esperar su evolución”, comentó Alfonso Sosa luego del partido ante el Puebla en el cual salieron con la victoria.

Al darse cuenta de la lesión que sufrió Hugo González en el área chica del encuentro, rápidamente los jugadores detuvieron el partido y llamaron a las asistentes médicas para que el defensor de los tres palos del Necaxa fuera auxiliado.

Al evaluarlo se dieron cuenta de la gravedad de su tobillo y se realizó el cambio por Yosgart Gutiérrez quien ingresó de cambio luego del minuto 5 en el cual Hugo González sufriera la lesión.

Extraoficialmente se especula que el portero necaxista se encuentre fuera por dos semanas por la gravedad del tobillo que aún se encuentra inflamado, pero que no se ha encontrado alguna fractura.

En entrevista para ESPN el director técnico de los Rayos del Necaxa, Alfonso Sosa, reveló que la recuperación del tobillo de su arquero podría ser a corto plazo, aunque no asegura cuándo volverá al campo.

"La inflamación ha cedido bastante. No sabemos exactamente cuándo jugará; igual puede estar para este fin de semana, así lo espero, o si no la siguiente; no lo alcanzamos a detectar bien”, comentó.

Por lo pronto la portería de los rayos del Necaxa estará defendida por Yosgart Gutiérrez realizó su trabajo bien ante el Puebla, solo queda esperar que Hugo González se recupere y la lesión no sea tan grave de lo que se vio en el partido.

