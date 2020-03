VIDEO: Renato Ibarra del América es trasladado al Reclusorio Norte.

El volante ecuatoriano del América, Renato Ibarra se encuentra viviendo un momento complicado en el aspecto personal, ya que luego de que fuera llevado al Ministerio Público por una situación de violencia familiar y tras no arreglar su situación, tuvo que ser trasladado al Reclusorio Norte; en donde tendrá que esperar para esclarecer su situación.

Si bien en un inicio se dijo que tendría un preacuerdo con su pareja Lucely Chalá (quien fue la víctima), todo se vino abajo y por ello el jugador ecuatoriano del América tuvo que ser llevado al Reclusorio Norte.

Renato Ibarra del América es trasladado al Reclusorio Norte.

De acuerdo con la información del periodista Carlos Jiménez, Renato Ibarra de 29 años de edad no pudo lograr que le otorgaran el perdón, por ello fue llevado al reclusorio junto a otras cinco personas involucradas (familiares del mediocampista del América).

Ante esta situación su suegro, Cléber Chalá declaró que no le desea el mal a Renato Ibarra y que espera pueda quedar libre para arreglar su situación.

El momento en el que Ibarra subió al vehículo donde lo trasladan ya. pic.twitter.com/EsESStVoFH — Alejandro Alfaro (@AlexAlfaro48) March 8, 2020

Renato Ibarra debe aclarar su situación fuera de la cárcel: Cléber Chalá

“Todos cometemos errores, pero lo importante es reconocerlos y aprender de ellos. No queremos que se perjudique a Renato, sino más bien que se dé cuenta que un mal consejo del papa (René Ibarra) terminó haciéndole daño a él en lo profesional y personal", comentó sobre el futbolista de América.

A pesar de que el ex futbolista dijo que no desea ver en la cárcel a Renato Ibarra del América, sí aseguró que está en contra de la situación y que siempre estarán apoyando a sus hijas.

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

Renato Ibarra del América es trasladado al Reclusorio Norte.

Te puede interesar: Liga MX: La Rebel manda MENSAJE al América y gasta FORTUNA en mosaico

“Yo no me puedo alegrar nunca que Renato esté detenido por mí, que le dejen libre hoy mismo; con esto no quiero decir que está bien lo que pasó, jamás, porque para mí están primero mis hijas", fueron las palabras del ex jugador ecuatoriano sobre lo que vive Renato Ibarra del América, al tiempo de asegurar que no espera una indemnización por lo ocurrido, simplemente que sus hijas sean respetadas.