VIDEO: Oswaldo Sánchez recuerda la "BURLA" contra Memo Ochoa.

En nuestro país se conoce por ser una tierra de grandes arqueros, dos de los más recientes han sido Oswaldo Sánchez y Memo Ochoa, el primero de ellos de manera reciente recordó una situación curiosa que se dio en un duelo amistoso en el TSM de Santos, cuando el combinado azteca jugó un amistoso ante su similar de Corea del Sur y el portero de la Selección Mexicana era el hoy titular del América.

En ese momento Oswaldo Sánchez no había sido considerado para ser parte de ese duelo ni de la Selección Mexicana que asistió a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010; en el compromiso mencionado ‘San Oswaldo’ se encontraba en uno de los palcos del TSM y tras un error de Memo Ochoa hizo un gesto que se tomó a “burla” al simular que iba a entrar al terreno de juego.

"Yo estaba en un palco, después del error de Memo, unos amigos me preguntan '¿No te gustaría jugar ahorita?'. Yo dije 'claro que me gustaría', hice como que entraba a manera de juego, creyeron que me estaba burlando y no, yo no me burlo de nadie y menos de un compañero", fueron las palabras que recientemente recordó Oswaldo Sánchez.

Oswaldo dice que no se burló de Ochoa

Incluso tras hacer ese comentario, de igual manera el ahora analista de TUDN dijo que es un gran admirador del trabajo de Guillermo Ochoa.

"A Memo lo admiro por ser el primer arquero mexicano en jugar en Europa, tuvo el valor para salir de su zona de confort", concluyó el ex portero de la Selección Mexicana, Oswaldo Sánchez.

Oswaldo Sánchez Ibarra hizo su debut con el Atlas en el año de 1993 y permaneció en dicha institución hasta 1996, cuando pasó al América. De ahí emigró a Chivas en donde estuvo por varios años y en el 2014 se retiró con el Santos.