VIDEO: Nico Castillo acepta equivocación en publicación contra América.

En el último día del mes de enero el América hizo oficial la vuelta del atacante chileno Nicolás Castillo del Benfica a la Liga MX, quien antes de emigrar al futbol lusitano vistió la camisa de Pumas; luego de un duelo entre ambas escuadras el goleador de 25 años de edad hizo distintas publicaciones en redes sociales que criticaban al equipo de Coapa. Pero el delantero explicó que fue un error haber actuado así.

“Es como soy. En el equipo que esté lo voy a defender a muerte, yo defiendo lo mío. En su momento estuve en Pumas y me equivoqué poniendo esas fotos, hoy en día esas declaraciones se malinterpretan”, dijo en entrevista para TDN.

En dicha entrevista el futbolista andino aseguró que en caso de marcarle un gol a los universitarios no lo festejará.

“Vestir la camiseta de Pumas fue un paso importante en mi carrera porque yo quería volver a sentir el futbol, me apoyaron en todo y vestir ahora la de América estoy muy ansioso, son dos camisetas importantes y ya quiero jugar y no, no festejaría por el respeto y cariño”.

Nico dudo en aceptar en un principio el aceptar la propuesta americanista por su pasado puma, pero al analizar la situación fue lo mejor para llegar a ritmo para estar presente en la Copa América.

“En Pumas la gente me quería y yo a ellos y sí pasó por la cabeza (rechazar) por la rivalidad que tienen. Lo pensé y converse mucho, ya después debía tomar una decisión y esa era la mejor para mí; jugar en el América me da ritmo para estar en la Selección y en la Copa América”.

El chileno mencionó que desde el primer contacto con Miguel Herrera y la gente del club le hicieron saber que significa estar en América.

“Vengo a romperme la madre y yo a Miguel le tengo un cariño enorme porque me ha dado entender lo que es el América desde el primer contacto”, sentenció.

Castillo aceptó no estar a la altura de las circunstancias en su paso por el futbol europeo con el Benfica.

“No estuve a la altura, soy autocrítico y no me fue bien, hice goles en la Pretemporada y no pude debutar por una suspensión de acá y entró un delantero que empezó a hacer goles y yo pues ya no tuve la oportunidad”.