VIDEO: Mayweather Jr. se BURLA del ‘Canelo’ Álvarez.

Floyd Mayweather Jr. se ha caracterizado fuera del ring por siempre generar polémica, ser arrogante y muchas ocasiones burlón; esto hace que siempre se hable de él para bien o para mal y de forma reciente hizo algunas burlas al boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Ahora se burló del mexicano ‘Canelo’ Álvarez, a quien le inventó el apodo “Ca-lose-o”, refiriéndose a él como un perdedor. En el video se le puede apreciar al ex boxeador invicto haciendo referencias burlonas sobre el peleador tapatío de 29 años de edad.

El estadounidense Floyd Mayweather Jr. de 43 años de edad aseguró que el combate que sostuvo en contra de Saúl ‘Canelo’ Álvarez en el año 2013 no tuvo complicación alguna y no le costó algún esfuerzo para derrotar al boxeador azteca y además para concluir sentenció que ‘el único que me puede vencer soy yo’, esto al presumir que en su carrera como profesional nadie lo pudo derrotar en el ring.

Foyd anunció recientemente su regreso a los encordados, pero ciertas fuentes han confirmado que podría incursionar en las artes marciales mixtas para medirse ante el irlandés Conor McGregor, a quien venció en boxeo en agosto del 2017 y también ante el ruso Khabib Nurmagomedov, quien es el actual monarca ligero de la UFC; de momento son especulaciones y no ha comentado alguna postura al respecto.

Además en cuanto a la carrera como boxeador de Floyd Mayweather Jr. se ha especulado también que no sería una idea descabellada que busque un duelo en contra de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien en la actualidad es uno de los boxeadores más mediáticos, que sin duda dejaría muy buenas ganancias para las partes involucradas y que sería muy vista por los aficionados al pugilismo.