VIDEO: Lionel Messi festeja 15 años de su primer gol con Barcelona.

Considerado por muchos el mejor futbolista de toda la historia, para otros no tiene argumentos para estar en ese trono y muchos otros dicen que si no jugara en el Barcelona simplemente sería uno más; pero algo que no está en tela de juicio es su calidad futbolística y que desde su debut se ha mantenido en un nivel formidable y hoy el astro argentino Lionel Messi festeja 15 años de marcar su primer tanto con la camiseta del Barcelona.

El 1 de mayo de 2005 el astro rosarino marcó en LaLiga su primera tanto ante el conjunto del Albacete. Lionel Messi ingresó de cambio con el número 30 en su espalda por el camerunés Samuel Eto’o al minuto 87’ y tres minutos más tarde tras una increíble asistencia de Ronaldinho, el argentino marcaba el primer gol de sus 627 tantos que ha marcado con la casaca del Barcelona.

Primer gol de Messi.

Messi con la camisa del Barcelona lleva un total de 718 compromisos disputados en todas las competiciones, teniendo una marca de 505 duelos ganados, 132 empatadas y tan solamente 81 descalabros y lleva marcados 627 goles y 245 asistencias.

Desde el primer tanto marcado por Messi el 1 de mayo en contra del Albacete, los goles del futbolista sudamericano de 32 años de edad se reparten en 438 en LaLiga (474 partidos),67 goles en Copas Nacionales (67 juegos) y 122 dianas en Copas Internacionales (150 cotejos).

Messi marcó su primer gol con el Barcelona el 1 de mayo de 2005.

Lionel Messi cumple 15 años de primer gol con el Barcelona

Se han cumplido 15 años del primer gol de Lionel Messi con el Barcelona y desde entonces se ha convertido en el máximo romperedes en el futbol español con 438, muy abajo está Cristiano Ronaldo con 311, Telmo Zarra con 252 y Hugo Sánchez con 234.

Festejo del primer gol de Messi.

Además de que en las 16 campañas de Messi desde su debut se ha consagrado como el Pichichi de LaLiga en seis ocasiones: 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019; cifra récord que comparte con Telmo Zarra.

En la campaña 2011-2012 con 50 goles marcados, convirtió a Lionel Messi en el futbolista con más tantos en una temporada en el futbol ibérico y hasta antes del parón por la situación de la pandemia del coronavirus, el atacante número 10 del Barcelona en 22 duelos disputados había marcado en 19 ocasiones.