(VÍDEO) Karis la Momia Jr. Será La Parka Jr, en la lucha libre AAA

Tras la muerte del luchador Jesús Alfonso Escoboza Huerta, quien le dio vida al personaje de la Parka en la lucha libre AAA Worldwide, se desconocía quien continuaría esta leyenda y Karis La Momia Jr, será quien continúe la leyenda de la huesuda en el ring.

Todo parece indicar que el hijo de la parka llevará el nombre que inmortalizara su padre en la lucha libre, esto tras darse a conocer el pasado 18 de febrero en el homenaje que se realizará a Escoboza Huerta que Karis la momia jr tendrá esa responsabilidad.

Hijo de La Parka tomará el personaje de su papá como la Parka Jr, en la lucha libre AAA Wolrdwide

Jesús Zúñiga, conductor y maestro de ceremonias de lucha libre AAA worldwide, fue el encargado de hacer el anuncio del cambio de nombre que ahora portará, el hijo de la parka en el mundo de la lucha libre.

“Agradecerles de todo corazón por el apoyo a mi señor padre la Parka y hace un año que debuté aquí como Karis la Momia y veía a mi papá viéndome, me acuerdo que me baje y me recibió en el vestidor y estaba muy feliz de verme por primera vez”, dijo el hijo de Jesús Alfonso Escoboza Huerta en la función que se le realizó a su papá.

La Parka su leyenda continuará de la mano de su hijo

Cabe recordar que la Parka presentó a su hijo hace un año en la lucha libre AAA, como Karis la momia Jr. quien desempeñó el personaje con el que debutará su papá antes de ser la Parka personaje que lo inmortalizara y lo hiciera una de las leyendas de los cuadriláteros a nivel mundial.

La leyenda de la Parka continuará en la lucha libre

Fue el pasado viernes 10 de enero que Jesús Alfonso Escoboza Huerta presentó una falla renal que trágicamente le quitó la vida a uno de los personajes más emblemáticos y reconocidos de la lucha libre en México a nivel internacional, quien de manera lamentable perdió la más importante de sus batallas a lo largo de sus 20 años de trayectoria como luchador profesional.

