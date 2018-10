VIDEO: Julio César Chávez niega haber inhalado cocaína en el Vaticano.

El exboxeador Julio César Chávez desmintió unas supuestas afirmaciones de su hermano, en donde decía que la leyenda del boxeo mexicano había inhalado cocaína en el baño del Papa Juan Pablo II.

Fue en el programa de espectáculos de TV Azteca que fue entrevistado Julio César Chávez, en donde afirmó que esa anécdota que se encuentra en su libro biográfico lo dijo otra persona y no su hermano.

"No me drogué en el baño del Papa, eso es mentira la verdad, eso lo escribió Javier Cubedo, no lo escribió mi hermano Rodolfo, la verdad con todo respeto, yo no me drogué en el Vaticano", señaló Chávez a Ventaneando de TV Azteca.