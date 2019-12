VÍDEO: ¡Impactante herida en el rostro de Alistair Overeem! 

¡Impactante herida en el rostro de Alistair Overeem!

Durante el pasado fin de semana se vivió una de las mejores peleas que la Ultimate Fighting Championship (UFC) haya presentado durante el 2019, sin pasar por alto la UFC 244 peleas llenas de emoción y adrenalina.

En la UFC Washinghton se enfrentaron dos gigantes del Hexágono por un lado el británico-holandés Alistair Overeem quien llegaba favorito para este encuentro y por el otro el contrincante surinamés Jairzinho Rozenstruik.

Desde el primer round la pelea estuvo llena de adrenalina Overeem no dejó ni un segundo a Rozenstruik, quien recibía los golpes en el hexágono enfrentando a dos pesos completos de la UFC.

De locura el nocaut que consigue @JairRozenstruik en el evento estelar de #UFCDC https://t.co/MHOP8OG0mj — UFC Español (@UFCEspanol) December 8, 2019

Desde un inicio se sintió el odio de ambos luchadores cuando no se dieron la mano antes de iniciar la pelea y Alistair lo sintió personal yéndose con todo lo que tenía para terminar con Jairzinho lanzándole todo tipo de golpes, aplicando grappling, llaves sometiendo a su rival que nunca cedió ante los fuerte embates, aun cuando se mantuvo en la lona y contra la malla de protección.

Todos los segundos de una pelea cuentan y @JairRozenstruik lo demuestra logrando un KO a nada de terminar el combate #UFCDC pic.twitter.com/OV3MsNJjeZ — UFC Español (@UFCEspanol) December 8, 2019

Lo mejor de la pelea fue cuando faltaban 10 segundos para que la pelea terminara a favor del británico-holandés y como de película el surinamés saco la fuerzas que le quedaba y se fue con todo su arsenal de artes marciales lanzando un fuerte golpe en la cara de Alistair Overeem partiéndole el labio superior en la parte izquierda, causándole una fuerte herida que lo dejó noqueado, aun cuando se levantó el árbitro del encuentro detuvo la pelea dándole la victoria a Jairzinho Rozenstruik quien se llevó el UFC Washington.

Por lo pronto se espera cerrar el año con otra exfdelente pelea para el UFC 245 que se realizará en el T-Mobile Arena de Nevada el sábado 14 de diciembre. Evento que estara protagonizado por tres peleas válidas por títulos: Amanda Nunes vs. Germaine de Randamie por el de peso gallo femenino, Max Holloway vs. Alexander Volkanovski por el de peso pluma y Kamaru Usman vs. Colby Covington por el de peso welter.

