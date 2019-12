VIDEO: ¡Fuerte entrada! "Barrida a las orejas" echando la cascarita

Todos recordamos esa época donde jugabamos con nuestros amigos de la infancia y echabamos la famosa "cascarita"; caídas, golpes y demás nos llevabamos en el encuentro que tenian esas tardes de gloria... Como olvidarlo.

El día de hoy nos encontramos en la red social de Facebook un video que se ha hecho viral en las redes sociales donde podemos observar a unos niños como de 8 años jugando al fútbol y uno de ellos le mete una ¡fuerte entrada! a uno de sus compañeros.

Todo comienza cuando el niño de short azul le roba el esférico al de pantalon de mezclilla, con fuerte entrada "hombro con hombro", lo derriba y es así como sale ganando la bola, pero comienza una fuerte disputa por el mejor amigo del hombre y no, no es el perro, para quienes jugamos al fútbol sabemos que el balón lo es en el terreno de juego.

Barrida a las orejas.

Estando tirado en el cesped el de pantalones largos se para enfurecido y corre hacia su rival para intentar quitarle la pelota, pero de una manera no muy "limpia", tremendo patadon que suelta al aire y por fortuna no le acomoda el golpe, acto seguido el de azul sigue conduciendo el esférico, no sin antes tirandole una pata a la "Bruce Lee" a su adversario.

El otro menor se levanta del terreno de juego y ya descaradamente corre en busca de acomodarle fuerte golpe a su rival, las cosas se encienden en el campo y el que traía el esférico se desentiende y va en busca del rival, toma fuerza, se impulsa y a la "Chuck Norris" salta por los aires acomodandole una "barrida a las orejas" por la espalda.

Sin más que decir aquí abajo te dejamos el video para que observes la entrada de "MP" o de "cárcel" que el niño le propicia a su amigo.

