VÍDEO: Eminem le dedica canción a la WWE

Tal parece que el productor, rapero y ganador de un Oscar, Eminem continúa con la ilusión de pertenecer al mundo de la World Wrestling Entertainment (WWE), en las cuales ya ha incluido en algunas de sus canciones a leyendas de la empresa de Vince McMahon.

En esta ocasión menciona a Bobby ‘The Brain’ Heenan en su más reciente canción Godzilla de su reciente álbum “Musica to be Murderer By”.

“Todo mi escuadrón está aquí, caminando por la fiesta, un cruce entre un apocalipsis zombie y el gran Bobby ‘The Brain’ Heenan, que es probablemente la misma razón por la que luchó con manía”, es lo que se puede escuchar en una estrofa de la canción.

Eminem ha tenido roces con la WWE de la cual se ha mencionado fanático y en la que estuvo a punto de pertenecer el año pasado pero no se llegó a un arreglo para trabajar juntos en los proyectos para que el rapero subiera al ring a enfrentar a las superestrellas de la lucha libre.

A principios del 2019 se dio a conocer la noticia que la WWE lanzaría un cinturón de campeonato diseñado Eminem, pero el acuerdo no se firmó y obviamente el Universo de Vince no pudo disfrutar de nada de lo comentado.

El rapero ya ha incluido en otras de sus canciones a luchadores de la WWE con Ric Flair el cual menciona en la canción Homicide.

“Sueno como un jodido millonario Con el Derringer con un gatillo para el cabello A punto de soportar abrazar a tu jodido terrier a " la gota de Ric Flair" Y ustedes no pudieron sostener una vela en una vigilia de oración Cuando me desahogo, me comparan a un maldito conducto de aire, estoy a punto de desnudarlo, nah, a la mierda”, es lo que se escucha en la canción homicide de Eminem.

Así es como las ganas del cantante Estadounidense continúan por pertenecer al mundo de la WWE.