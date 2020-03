VIDEO: ESPN y Netflix ADELANTARÁN documental de Michael Jordan.

Debido a la pausa que han sufrido los deportes por el coronavirus, los aficionados han pedido a la cadena ESPN que tengan más programación y por ello el documental de Michael Jordan, “The Last Dance”, se adelantará su estreno para el 19 de abril; cuando se tenía previsto estrenarlo en el mes de junio. Una serie con 10 episodios estará disponible en nuestro país en Netflix.

“A medida que la sociedad navega este tiempo sin deportes en vivo, los televidentes todavía están mirando al mundo del deporte para escapar y disfrutar de una experiencia colectiva", dijo ESPN en un comunicado.

El documental “The Last Dance” analiza a detalle la dinastía de los Chicago Bulls, mediante el lente del título obtenido en la Final de la NBA de 1997-1998, en donde Jordan fue uno de los grandes protagonistas.

Michal Jordan es considerado uno de los más grandes basquetbolistas y deportistas de toda la historia, quien conquistó con dicha franquicia seis anillos de Campeón.

"Michael Jordan y los Bulls de los 90 no fueron solo superestrellas del deporte, fueron un fenómeno global", dijo el director Jason Hehir en un comunicado. "Hacer 'The Last Dance' fue una oportunidad increíble para explorar el impacto extraordinario de un hombre y un equipo. Durante casi tres años, buscamos por todas partes para presentar la historia definitiva de una dinastía que definió la era y presentar a estos héroes deportivos como humanos. Espero que los espectadores disfruten viendo nuestra serie tanto como nosotros disfrutamos la oportunidad de hacerla”.

Los aficionados al baloncesto y a Michael Jordan podrán ver el documental mencionado sobre ‘Su Majestad’ el próximo 19 de abril en Netflix. Algo que nadie debería perderse por lo hecho por ese gran equipo de los Chicago Bulls en la NBA.