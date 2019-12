VÍDEO: Colby Covington “desmandibulado” no podrá pelear hasta Junio

La Comisión Atlética de Nevada ha suspendido al peleador estadounidense de artes marciales mixtas Colby Covington quien fue fracturado de la mandíbula por Kamaru Usman en el evento UFC 245.

Según la comisión atlética de nevada, Colby Covington, por la magnitud de la fractura que sufrió en la mandíbula no podrá pelear hasta junio del 2020 mientras se recupera.

Covington será suspendido hasta al menos el 13 de febrero y quien según la Comisión podría realizar actividad luego del 29 de enero. En tanto, Kamaru Usman podría tener una suspensión similar, pues la comisión le exigió una radiografía en su pulgar izquierdo. De resultar positivo, también estaría alejado hasta junio.

Covington culpa al refere de su lesión

Por su parte Colby Covington culpó al referee Marc Goddard de la lesión que sufrió en su rostro, por permitir a Kamaru Usman ganar tiempo por una lesión.

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

Fue en su cuenta de Instagram que Covington hizo comentarios respecto a la pelea del evento UFC 245.

“Sólo un chico de Oregon persiguiendo su sueño americano. Trabajando duro y ganándome todo en mi vida de la forma más dura desde el primer día. Me expuse frente al mundo para matar o ser matado. Marc Goddard me robó esta noche con su pobre arbitraje. Dejó a mi oponente fingir lesiones para ganar tiempo adicional y detuvo la pelea tempranamente. Así como América, mi voluntad y mi espíritu jamás se romperán. Los baches en el camino no me pueden desacelerar. Ustedes no han visto nada aún”, comentó en su Instagram.

Te puede interesar: Anthony Joshua ya planea otra revancha con Andy Ruiz

Colby Covington fracturado por Kamaru Usman en el evento UFC 245

Cabe mencionar que Colby Covington le reveló a su esquina que se había fracturado la mandíbula y aún así no se rindió y siguió peleando ante Kamaru Usman por el sueño de ser campeón de peso wélter.

Ahora tendrá que esperar la recuperación de su fractura en la mandíbula para volver a subir al hexágono.

Síguenos en instagram y entrérate de las noticias trend de la semana