VIDEO: Christian Martinoli se BURLA de Televisa.

Es sabido que el humor que caracteriza al narrador estelar de TV Azteca, Christian Martinoli, es en ocasiones poco bien recibido por algún sector de la afición, su estilo un tanto irónico, sarcástico y en ocasiones burlón, suele herir susceptibilidades. Pero su frontalidad no se puede reprochar, ya que recientemente se burló de Televisa o TUDN porque en un duelo de la eLiga MX intentaron llamar la atención de los espectadores de una manera poco usual.

Y es que en el duelo entre el América y los Tigres los de Televisa o TUDN intentaron elevar el rating teniendo como invitados a Iván Zamorano por parte de los de Coapa y a Lucas Zelarayán por los de la Sultana del Norte; además de incluir a un imitador del técnico Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, quien a muchos les pareció de muy mal gusto y por ello las palabras de Christian Martinoli.

Martinoli critíca a TUDN por imitación del 'Tuca' en eLiga MX

Ante esta situación en una transmisión del fin de semana el narrador Christian Martinoli no dejó pasar la oportunidad en el duelos entre el Toluca y las Chivas la oportunidad de irse con todo contra Televisa o TUDN, haciendo mención de su imitación del director técnico Ricardo Ferretti.

"El Tuca original, no ese fake que luego meten, es tristísimo. Ya no saben ni qué poner, es tristísimo", dijo Martinoli antes de mandar a pausa en el duelo de la eLiga MX.

Como se mencionó anteriormente, todo apunta a que los aficionados de la eLigaMX prefieren como en la Liga MX las narraciones de los comentaristas de TV Azteca que encabezan Christian Martinoli y Luis García, ya que el poner los duelos en horarios estelares y con su mejor equipo le han dado un plus a sus transmisiones en televisión abierta y por internet. Situación que en Televisa o TUDN además de su producción no han podido competir y sus invitados no han podido ganarse a la afición.